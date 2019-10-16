Главред vc.ru Константин Панфилов передаст свой пост руководителю новостной службы Андрею Фролову


Главный редактор vc.ru Константин Панфилов покинет должность 28 октября 2019 года, издание возглавит руководитель новостного отдела Андрей Фролов. Константин Панфилов руководил vc.ru с февраля 2014 года. Он перейдёт в продуктовый отдел платформы «Комитет», где станет отвечать за сервисы и нерекламную монетизацию платформы, на которой работают сайты vc.ru, DTF и TJ (главред TJ Никита Лихачёв оставил кресло главреда ровно месяц тому назад). Новый главный редактор vc.ru Андрей Фролов возглавлял новостной отдел более четырёх лет, с февраля 2015 года.

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