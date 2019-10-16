Главный редактор vc.ru Константин Панфилов покинет должность 28 октября 2019 года, издание возглавит руководитель новостного отдела Андрей Фролов. Константин Панфилов руководил vc.ru с февраля 2014 года. Он перейдёт в продуктовый отдел платформы «Комитет», где станет отвечать за сервисы и нерекламную монетизацию платформы, на которой работают сайты vc.ru, DTF и TJ (главред TJ Никита Лихачёв оставил кресло главреда ровно месяц тому назад). Новый главный редактор vc.ru Андрей Фролов возглавлял новостной отдел более четырёх лет, с февраля 2015 года.