Госдума узаконила в I чтении поправки в законодательство нотариате, в частности речь идёт о совершении дистанционных сделок, без личной встречи договаривающихся, передал ТАСС.

«Законопроектом предлагается установить возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны, — через электронную систему нотариата без совместного присутствия сторон сделки. Достоверность волеизъявления в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом», — объяснил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Тот же законопроект даёт нотариусам право устанавливать «личность гражданина, его представителя или представителя юридического лица» через «единую информационную систему персональных данных» (устройство этой базы-данных активно обсуждается, законопроект о ней внесён в Думу, но фактически в России она ещё не существует).

C 1 октября 2019 года по Гражданскому кодексу РФ сделки заключённые в цифровой форме равнозначны с привычными договорённостями заключёнными и подписанными на бумаге.

Ещё одним новшеством станет удалённая и юридически значимая передача документов физических и юридических лиц: