The Bell прочли иск (.pdf) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), требующий запретить хождение криптовалюты Gram братьев Дуровых. Кроме требования в документе содержатся не публичные ранее подробности о проекте. Комиссия выяснила, в частности:

К 31 января 2019 основатели Telegram и TON потратили $218 млн из собранных $1,7 млрд на разработку блокчейна и мессенджера [предположительно у него 300 млн пользователей].

Дуров защитился от желания ключевых инвесторов сбросить Gram в случае неудачи. Инвесторы , купившие права на криптовалюту в ходе первого раунда , по данным SEC , смогут продать полученную криптовалюту траншами не более 25% через 3 , 6 , 9 и 12 месяцев после получения. Нарушить это условие они физически не могут — за его соблюдением следит смарт-контракт.

купившие права на криптовалюту в ходе первого раунда по данным SEC смогут продать полученную криптовалюту траншами не более 25% через 3 6 9 и 12 месяцев после получения. Нарушить это условие они физически не могут — за его соблюдением следит смарт-контракт. При продаже контрактов инвесторам обещали окупаемость вложений в десятки раз. Одному из покупателей в начале 2018 года говорили , что вероятен возврат « 10x-50x» от вложенной суммы. Маркетингом Gram как перспективной криптовалюты в этот период занимался сам Павел Дуров.