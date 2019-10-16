The Bell прочли иск (.pdf) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), требующий запретить хождение криптовалюты Gram братьев Дуровых. Кроме требования в документе содержатся не публичные ранее подробности о проекте. Комиссия выяснила, в частности:
- К 31 января 2019 основатели Telegram и TON потратили $218 млн из собранных $1,7 млрд на разработку блокчейна и мессенджера [предположительно у него 300 млн пользователей].
- Дуров защитился от желания ключевых инвесторов сбросить Gram в случае неудачи. Инвесторы, купившие права на криптовалюту в ходе первого раунда, по данным SEC, смогут продать полученную криптовалюту траншами не более 25% через 3, 6, 9 и 12 месяцев после получения. Нарушить это условие они физически не могут — за его соблюдением следит смарт-контракт.
- При продаже контрактов инвесторам обещали окупаемость вложений в десятки раз. Одному из покупателей в начале 2018 года говорили, что вероятен возврат «10x-50x» от вложенной суммы. Маркетингом Gram как перспективной криптовалюты в этот период занимался сам Павел Дуров.
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Ура-ура. Помню, когда Дурова собирались засудить UC Partners, я впервые подумал, что может быть это и хорошо — потому что всё что исходило от Телеграма в публичное поле — выглядело немного странно.
Но тогда иск отозвали, материалов на публике не появилось. А SEC не такой, спасибо им за это
Пока, к сожалению, инфы мало, но поскольку разбирательство имеет все шансы быть гласным, можно рассчитывать, что будет много.
Публичность это хорошо.
Думаю — всё, за что берётся Дуров — обречено на успех. На популярность — минимум. ;)