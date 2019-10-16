Дуровы потратили на разработку Gram не менее $218 млн. И пообещали окупаемость в 10x-50x от вложенного


Развитие событий: Павел Дуров переносит запуск TON на полгода (Сегодня в 09:12)

The Bell прочли иск (.pdf) Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), требующий запретить хождение криптовалюты Gram братьев Дуровых. Кроме требования в документе содержатся не публичные ранее подробности о проекте. Комиссия выяснила, в частности:

  • К 31 января 2019 основатели Telegram и TON потратили $218 млн из собранных $1,7 млрд на разработку блокчейна и мессенджера [предположительно у него 300 млн пользователей].
  • Дуров защитился от желания ключевых инвесторов сбросить Gram в случае неудачи. Инвесторы, купившие права на криптовалюту в ходе первого раунда, по данным SEC, смогут продать полученную криптовалюту траншами не более 25% через 3, 6, 9 и 12 месяцев после получения. Нарушить это условие они физически не могут — за его соблюдением следит смарт-контракт.
  • При продаже контрактов инвесторам обещали окупаемость вложений в десятки раз. Одному из покупателей в начале 2018 года говорили, что вероятен возврат «10x-50x» от вложенной суммы. Маркетингом Gram как перспективной криптовалюты в этот период занимался сам Павел Дуров.

Деньги, обещания и паспорта: семь вещей, которые власти США рассказали о Дурове и Telegram — The Bell

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), требующий запретить хождение криптовалюты Gram, перечисляет свыше сотни фактов, установленных американскими чиновниками в процессе подготовки документов. Среди них — ранее не публиковавшиеся или официально не заявленные цифры, суммы и сведения. The Bell приводит семь самых интересных вещей про Telegram, TON и братьев Дуровых, которые ранее либо …

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Ура-ура. Помню, когда Дурова собирались засудить UC Partners, я впервые подумал, что может быть это и хорошо — потому что всё что исходило от Телеграма в публичное поле — выглядело немного странно.

    Но тогда иск отозвали, материалов на публике не появилось. А SEC не такой, спасибо им за это

    Пока, к сожалению, инфы мало, но поскольку разбирательство имеет все шансы быть гласным, можно рассчитывать, что будет много.

    Публичность это хорошо.

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