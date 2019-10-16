Гендиректор Яндекса в России Елена Бунина в интервью РБК рассказала об отношении к желанию властей контролировать компанию и условии, при котором она превратится в унылый поисковик со слоганом "Яндекс — найдется что-нибудь". Тезисы:
- Интернет-компании сегодня — это не только «Яндекс» или Mail.Ru Group, а еще Сбербанк, X5 Retail Group, «Сибур» и так далее.
- Объем торгов наших акций в разы выше, чем у некоторых наших коллег по цеху. Наши акции стали лакмусовой бумажкой российского технологического сектора. Резкое падение акций отражает мнение иностранных инвесторов о происходящих изменениях на российском рынке, в том числе с точки зрения нового регулирования.
Начиная с осени 2018 года, на слухах о вхождении в капитал Яндекса "Сбербанка", официальных заявлениях о жёстком законопроекте о владении новостными агрегаторами, затем законопроекте об участии в капитале интернет-компаний иностранцев — акции Яндекса падали:
- Кому это может быть выгодно? Допустим, сейчас акции упали на 20% и их купили. Они потом на 20% отросли. Нехорошая игра, но понятная.
- У наших сотрудников, почти у 50%, часть компенсации находится в акциях. Это ключевые люди. Для самых топовых падение акций, например, в четыре раза означает аналогичное падение дохода. Для каких-то просто хороших специалистов это падение дохода предположим на 30%, тоже прилично. И что они после этого делают? Собирают вещи и уезжают в Facebook.
Что должен был бы сделать Сбер, если ему действительно нравится Яндекс [осенью 2018 после слива о намерении Сбера купить долю в Яндексе акции поисковика рухнули — поисковик подешевел на почти на $3 млрд]:
- У нас акции на бирже, можно взять и купить 20% наших акций, без проблем. Поэтому, условно говоря, если Сбербанк в нас верит, то он берет и покупает 20%. Представим себе, что пришло такое объявление: Сбербанк купил на открытом рынке 20% наших акций. От этого ничего не упадет, нормальная совершенно ситуация, все порадуются.
- — Правда ли, что тогда отреагировали не только внешние инвесторы — ключевые сотрудники «Яндекса» заявили руководству, что, если это произойдет, они уволятся? — Да, некоторые люди так приходили. Для нас очень важно сохранить уникальную корпоративную культуру в «Яндексе». Конечно, появление нового крупного собственника может на нее повлиять.
- — Как вы сотрудникам объясняете ситуацию в компании? Условно, вот происходит падение акций, вы в топе новостей… –– «Не переживайте, наши зайчики, все будет хорошо»… Каждую пятницу мы проводим собрание всей компании — у нас это со времен основания «Яндекса» называется хурал, где мы обсуждаем все самые важные события недели.
- Наш главный актив — это люди. ДНК и корпоративную культуру формирует каждый из 10 тыс. наших сотрудников, половина из которых, по сути, акционеры. Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить.
Про Путина и Горелкина — законопроект последнего предшествовал падению котировок Яндекса на NASDAQ 11 октября. Яндекс потерял $1,8 млрд своей стоимости:
- — Но почему вы не используете позицию одной из крупнейших технологических компаний, которая задействована в диалоге с властью? К примеру, прийти на встречу с Путиным и сказать: «Мы вам проект «Цифровой экономики» пишем, а тут приходит депутат Горелкин, и мы за сутки стоим минус 136 миллиардов рублей?» — Как я уже говорила, многие во власти нас слышат. Но проблема в том, что есть и те, кто не слышит и слышать не хочет.
Леонид Делицын
Там, в этом интервью, не всё понятно. К примеру, рассуждение: «Теперь представьте, что такой закон [Горелкина] почти выпустили, все уже на волоске и, например, наши акции упали еще больше, до $10. И наконец, тот человек, который это все задумал, купил все наши акции и стал руководить компанией. Предположим.»
Неясно, зачем бы это предполагать. Тот, который купит эти акции на рынке, руководить компанией никак не будет, потому что на его акции класса A будет приходиться слишком мало голосов. Руководить будет основатель, ровно так же как и раньше. Причём ту же схему используют и Цукерберг, и Шпигель, и другие основатели публичных компаний этого поколения — купите хоть все фантики (или раздайте сотрудникам), у руля останутся те же Цук и Шпигель.
Если же всё не так, то ведь по 10 долларов эти акции приобретут и хорошие парни, а не только плохие. В том числе и текущие акционеры могут докупиться. Не может же быть так, что русские покупатели — только плохие парни. Я недавно прочитал комментарий некоторых аналитиков, что российские инвесторы будут готовы покупать по 1400—1900 рублей. Но это отнюдь не 10 долларов, а приблизительно те же 25, по которым и покупали несколько лет назад те, кто хорошо заработал.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/interview/business/16/10/2019/5da5649e9a7947970586baab