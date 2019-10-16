Гендир Яндекса Елена Бунина предупредила о возможном оттоке топов из-за снижения стоимости акций


Гендиректор Яндекса в России Елена Бунина в интервью РБК рассказала об отношении к желанию властей контролировать компанию и условии, при котором она превратится в унылый поисковик со слоганом "Яндекс — найдется что-нибудь". Тезисы:

  • Интернет-компании сегодня — это не только «Яндекс» или Mail.Ru Group, а еще Сбербанк, X5 Retail Group, «Сибур» и так далее.
  • Объем торгов наших акций в разы выше, чем у некоторых наших коллег по цеху. Наши акции стали лакмусовой бумажкой российского технологического сектора. Резкое падение акций отражает мнение иностранных инвесторов о происходящих изменениях на российском рынке, в том числе с точки зрения нового регулирования.

Начиная с осени 2018 года, на слухах о вхождении в капитал Яндекса "Сбербанка", официальных заявлениях о жёстком законопроекте о владении новостными агрегаторами, затем законопроекте об участии в капитале интернет-компаний иностранцев — акции Яндекса падали:

  • Кому это может быть выгодно? Допустим, сейчас акции упали на 20% и их купили. Они потом на 20% отросли. Нехорошая игра, но понятная.
  • У наших сотрудников, почти у 50%, часть компенсации находится в акциях. Это ключевые люди. Для самых топовых падение акций, например, в четыре раза означает аналогичное падение дохода. Для каких-то просто хороших специалистов это падение дохода предположим на 30%, тоже прилично. И что они после этого делают? Собирают вещи и уезжают в Facebook.

Что должен был бы сделать Сбер, если ему действительно нравится Яндекс [осенью 2018 после слива о намерении Сбера купить долю в Яндексе акции поисковика рухнули — поисковик подешевел на почти на $3 млрд]:

  • У нас акции на бирже, можно взять и купить 20% наших акций, без проблем. Поэтому, условно говоря, если Сбербанк в нас верит, то он берет и покупает 20%. Представим себе, что пришло такое объявление: Сбербанк купил на открытом рынке 20% наших акций. От этого ничего не упадет, нормальная совершенно ситуация, все порадуются.
  • — Правда ли, что тогда отреагировали не только внешние инвесторы — ключевые сотрудники «Яндекса» заявили руководству, что, если это произойдет, они уволятся? — Да, некоторые люди так приходили. Для нас очень важно сохранить уникальную корпоративную культуру в «Яндексе». Конечно, появление нового крупного собственника может на нее повлиять.
  • — Как вы сотрудникам объясняете ситуацию в компании? Условно, вот происходит падение акций, вы в топе новостей… –– «Не переживайте, наши зайчики, все будет хорошо»… Каждую пятницу мы проводим собрание всей компании — у нас это со времен основания «Яндекса» называется хурал, где мы обсуждаем все самые важные события недели.
  • Наш главный актив — это люди. ДНК и корпоративную культуру формирует каждый из 10 тыс. наших сотрудников, половина из которых, по сути, акционеры. Мы выдерживаем отток в год, например, 5% сильных сотрудников. Это тяжело, но это восстанавливаемо. А вот если уйдет сильно больше — это не восстановить.

Про Путина и Горелкина — законопроект последнего предшествовал падению котировок Яндекса на NASDAQ 11 октября. Яндекс потерял $1,8 млрд своей стоимости:

  • — Но почему вы не используете позицию одной из крупнейших технологических компаний, которая задействована в диалоге с властью? К примеру, прийти на встречу с Путиным и сказать: «Мы вам проект «Цифровой экономики» пишем, а тут приходит депутат Горелкин, и мы за сутки стоим минус 136 миллиардов рублей?» — Как я уже говорила, многие во власти нас слышат. Но проблема в том, что есть и те, кто не слышит и слышать не хочет.
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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Леонид Делицын

    Там, в этом интервью, не всё понятно. К примеру, рассуждение: «Теперь представьте, что такой закон [Горелкина] почти выпустили, все уже на волоске и, например, наши акции упали еще больше, до $10. И наконец, тот человек, который это все задумал, купил все наши акции и стал руководить компанией. Предположим.»

    Неясно, зачем бы это предполагать. Тот, который купит эти акции на рынке, руководить компанией никак не будет, потому что на его акции класса A будет приходиться слишком мало голосов. Руководить будет основатель, ровно так же как и раньше. Причём ту же схему используют и Цукерберг, и Шпигель, и другие основатели публичных компаний этого поколения — купите хоть все фантики (или раздайте сотрудникам), у руля останутся те же Цук и Шпигель.

    Если же всё не так, то ведь по 10 долларов эти акции приобретут и хорошие парни, а не только плохие. В том числе и текущие акционеры могут докупиться. Не может же быть так, что русские покупатели — только плохие парни. Я недавно прочитал комментарий некоторых аналитиков, что российские инвесторы будут готовы покупать по 1400—1900 рублей. Но это отнюдь не 10 долларов, а приблизительно те же 25, по которым и покупали несколько лет назад те, кто хорошо заработал.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/interview/business/16/10/2019/5da5649e9a7947970586baab

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Процитирую себя из Телеграма:

    «У «Яндекса» помимо просто акционеров компании, в 2015-м было два вида поощрений ( https://roem.ru/02-04-2015/190762/yndx-sar-rsu-exchange/ ) для важных компании сотрудников — акции в подарок по фиксированной цене, обычно ниже биржевой (RSU) и обычный опцион на стоимость акций (SAR). Вне зависимости от их распределения на текущий момент внутри компании, резкое падение акций может кратно уменьшить ценность данного вознаграждения, если не обнулить его

    И «Яндекс», естественно, начинает испытывать HR-давление со стороны:
    а) иностранных компаний, где, конечно, курс акций тоже скачет, но не от настолько обидных причин как в России (Facebook, Google)
    б) российских компаний, где вознаграждение сотрудников или не зависит от стоимости акций, или в отношении которых российские депутаты молчат (Сбербанк, Mail.ru)

    Это не выглядит так, что завтра опа, и весь офис на Льва Толстого пустой. Но нанимать становится тяжелее, а текучка увеличивается, расходы на ФОТ — возрастают. И сильно. А доля его в расходах «Яндекса» — велика. А потом, глядя на возросший ФОТ, и акции опять сваливаются в пике, в самом плохом случае возникает положительная обратная связь между количеством HR-проблем и темпами падения акций Яндекса

    Яндексу это совсем не нужно.»

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    starmarine10

    Яндекс выжег весь e-Commerce рынок в рунете. Присвоил кучу средств на аккаунтах Яндекс денег. Капитализировался на пользовательских данных.

    Пришло время поделиться с обществом.

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    Иван Ильин Roem.ru

    Строго говоря, люди, которые покупают бумаги на NASDAQ, ну никак не могут называться «инвесторами». Они покупают и продают долю компании. Покупают долю там, в Нью-Йорке, у американцев, за американские деньги, а потом продают её — американцам за американские деньги. Выручка и доходы Яндекса, скорости движения, развития или деградации Яндекс.Такси и репертуар Яндекс.Музыки — от их покупок и продаж, ну, не зависят примерно никак.

    Про мотивацию через биржу — история почтенная. Как утверждает в любимой газете Владимира Путина Елена Бунина — россиянам принадлежит примерно 15% в капитале Яндекса. Получается, что: 10,1% — Воложу, 3,84 — Владимиру Иванову. 0,3% [sic!] остальным директорам и менеджерам «Яндекса». И 0,6% не работающим в Яндексе россиянам. «Вот на эти 0,3% и живу!», — в масштабах Яндекса $300 млн — это не такие уж и фатальные деньги. Если не работает одна компенсационная программа, с акциями — надо придумывать какую-то иную.

    Не, я, конечно, понимаю, что Яндексу пора IPOшить «Яндекс.Такси», но и IPO-шенье «инвестированием в Россию» называется тоже очень-очень ограниченно.

    Более того, первые инвесторы непосредственно группы компаний, что сейчас объединяется под флагом Яндекса, Бен Коул и Альфред Феноти инвестировали (в буквальном смысле слова, вкладывали деньги внутрь бизнеса, чтоб он закрутился) — в 1994-м году. В то время в стране по улице ходила большая крокодила в столицах мужчин на Мерседесах просто взрывали прямо на Тверской.

    P. S. Нюанс. Перед (хотя… скорее параллельно) Бен Коул работал с заместителями Анатолия Собчака. Одного из них мы до сих пор знаем. Отсюда вывод. Во времена оно — у протояндекса был отличный GR. Не поэтому ли были и инвесторы?

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    Леонид Делицын

    Там, в этом интервью, не всё понятно. К примеру, рассуждение: «Теперь представьте, что такой закон [Горелкина] почти выпустили, все уже на волоске и, например, наши акции упали еще больше, до $10. И наконец, тот человек, который это все задумал, купил все наши акции и стал руководить компанией. Предположим.»

    Неясно, зачем бы это предполагать. Тот, который купит эти акции на рынке, руководить компанией никак не будет, потому что на его акции класса A будет приходиться слишком мало голосов. Руководить будет основатель, ровно так же как и раньше. Причём ту же схему используют и Цукерберг, и Шпигель, и другие основатели публичных компаний этого поколения — купите хоть все фантики (или раздайте сотрудникам), у руля останутся те же Цук и Шпигель.

    Если же всё не так, то ведь по 10 долларов эти акции приобретут и хорошие парни, а не только плохие. В том числе и текущие акционеры могут докупиться. Не может же быть так, что русские покупатели — только плохие парни. Я недавно прочитал комментарий некоторых аналитиков, что российские инвесторы будут готовы покупать по 1400—1900 рублей. Но это отнюдь не 10 долларов, а приблизительно те же 25, по которым и покупали несколько лет назад те, кто хорошо заработал.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/interview/business/16/10/2019/5da5649e9a7947970586baab

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    Джигсо

    просто заказали кипеш по обычной схеме чтобы зашортить. Но, видимо, не рассчитали. Такого мгновенного и огромного падения всего то от внесения законопроекта — невозможно было запрогнохировать. И дело бы прошло тихо и малозаметно. Просто ограбили слегонца держателей сих акций и все.
    Но уже пуганая ворона (массовый инвестор) куста любого боится, поскольку безумя идут почти в ежедневном режиме, а порою и по два в день. По все рынкам которые тут еще телепают.
    И вроде как бредовое обоснование — % у иностранных граждан (что, кто, кто расчитывал этот критический %, кто его обосновывал, где прецеденты какихто анигосдействий напрмер и т. д.?). Нету.
    Но в условиях психоза именно такие затеи и пугают, поскольку вполне возможны. Чем иррациональней затея тем она более возможна.

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