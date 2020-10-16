В письме сотрудникам Тинькофф-банка его основатель рассказал, что хотел объединения и синергии с Яндексом, а не продажи. По его словам, «в ходе сделки» он почитал комментарии в соцсетях и с удивлением узнал, что Яндекс не любят, в результате чего и «остановил сделку».
«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить „Тинькофф“, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. „Тинькофф“ не продается ни „Яндексу“, ни МТС.
А давайте мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию.»
Официально TCS Group Holding PLC объявила о прекращении переговоров: «После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером „Тинькоффа“, стороны договорились не продолжать потенциальную сделку». Также пресс-служба компании сказала прессе, что больше ни с кем переговоров о продаже не ведёт. Яндекс заявил о том же, поблагодарив команду финтеха «за продуктивную совместную работу в процессе переговоров».
На фоне объявления об отмене сделки акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 4,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, а TCS Group — на 7,1%. Также снижаются на 2−2,5% бумаги МТС и АФК «Система». Индекс Мосбиржи обновил минимум 20 июля, упав ниже 2800 пунктов.
Ранее The Bell передавал от своих источников информацию о том, что Олег Тиньков решил продать TCS Group полтора-два года назад и до настоящего времени искал покупателей, ведя переговоры с «половиной банков из российского топ-10», включая Сбер. Но последний вряд ли смог бы согласовать покупку с регуляторами. 22 сентября «Тинькофф» и Яндекс выпустили для инвесторов пресс-релизы о том, что «участники пришли к принципиальному соглашению» по сделке.
Центробанк заявил, что проверит участников несостоявшейся сделки на предмет инсайдерской торговли.
Добавить 4 комментария
У вас ссылка на The Bell неверная
Спасибо, поправили.
Тиньков только узнал, что яндексу на всех и на все пох, он же всего лишь зеркало и алгоритм ?
Молодец Тиньков, видимо смог решить вопрос с американской тюрьмой, глупо ему сейчас продаваться, на самом взлете.
Простите за некий цинизм, всем долголетия! Я просто напомню, что долгие годы существовала проблема «Смертного Воложа». Спецы Goldman Sachs, ВТБ, Bank of America Merrill Lynch и Яндекса несколько лет решали её теоретически. Затем, в ноябре 2019, Владимир Путин решил фактически.
Подписан закон, появился фонд общественных интересов Яндекса и протоколы управления фондом — это запреты перехвата иностранцами управления Яндексом. И тут… Меньше чем через год! Появляется А) проблема смертного Тинькова и Б) проблема «слияния» Яндекса с фингрупой под 100% контролем TCS Group Holding PLC Кипр.
Я не Путин, но тоже репу может и почесал бы… Мол, ребята: «нам теперь под каждого смертного выпускать по одному именному закону?»
Желание Яндекса просто купить Тинькофф — существующему закону соответствует. Но формул «слияния» я, чего-то, в прошлогоднем законе не помню.
Возможно похожую аргументацию Яндекс тоже донёс до Тикькофф. Она не устроила Олега. Бывает.
В озвученные же СМИ версии, что в стране, дескать, ненавидят бренд Яндекса — не верю вообще. Собственникам плевать на «бренд», до тех пор пока это не сказывается на перспективах капитализации и заработков.