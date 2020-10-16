В письме сотрудникам Тинькофф-банка его основатель рассказал, что хотел объединения и синергии с Яндексом, а не продажи. По его словам, «в ходе сделки» он почитал комментарии в соцсетях и с удивлением узнал, что Яндекс не любят, в результате чего и «остановил сделку».

«Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить „Тинькофф“, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. „Тинькофф“ не продается ни „Яндексу“, ни МТС.

А давайте мы, а не они купим этот гавно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию.»

Официально TCS Group Holding PLC объявила о прекращении переговоров: «После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером „Тинькоффа“, стороны договорились не продолжать потенциальную сделку». Также пресс-служба компании сказала прессе, что больше ни с кем переговоров о продаже не ведёт. Яндекс заявил о том же, поблагодарив команду финтеха «за продуктивную совместную работу в процессе переговоров».

На фоне объявления об отмене сделки акции «Яндекса» на Московской бирже упали на 4,1% к уровню закрытия предыдущей сессии, а TCS Group — на 7,1%. Также снижаются на 2−2,5% бумаги МТС и АФК «Система». Индекс Мосбиржи обновил минимум 20 июля, упав ниже 2800 пунктов.

Ранее The Bell передавал от своих источников информацию о том, что Олег Тиньков решил продать TCS Group полтора-два года назад и до настоящего времени искал покупателей, ведя переговоры с «половиной банков из российского топ-10», включая Сбер. Но последний вряд ли смог бы согласовать покупку с регуляторами. 22 сентября «Тинькофф» и Яндекс выпустили для инвесторов пресс-релизы о том, что «участники пришли к принципиальному соглашению» по сделке.

Центробанк заявил, что проверит участников несостоявшейся сделки на предмет инсайдерской торговли.