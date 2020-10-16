Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что пандемия показала чиновникам альтернативные способы выполнять свои функции. В том числе решать вопросы в телеграм-чатах вместо «бесконечных совещаний».
Иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на б
есконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах — перезваниваясь друг с другом, создавая рабочие чаты. Для новой системы госуправления прекрасно подходят решения на базе Telegram. Если есть какая-то проблема, создали группу, включили туда всех людей, сделали простейший контроль задач, и, что называется, поехало. Вот это более эффективный путь, и мне хотелось бы, чтобы он остался и после пандемии.
Он также отметил, что стране нужна система контроля за использованием личных данных и защиты граждан от злоупотреблений ими. Вместе с тем, Россия занимает «уверенное третье место» после США и Китая по охвату ИИ-решениями «всего технологического фронта».
Самое важное в системах ИИ в массовом сегменте — это системы распознавания. То, что называется компьютерным зрением, компьютерным слухом. Развернуто уже промышленное внедрение в десятках городов, решения активно продаются за рубеж.
Контроль за перемещениями граждан — это настолько неприятная штука, даже для властей, что как только появилась возможность от этого отказаться, власти во всех регионах отказались. Поэтому я очень надеюсь, что нет, наоборот, решения, связанные с контролем передвижения граждан, не войдут в наш повседневный быт по итогам пандемии.
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