Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что пандемия показала чиновникам альтернативные способы выполнять свои функции. В том числе решать вопросы в телеграм-чатах вместо «бесконечных совещаний».

Иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на б

есконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах — перезваниваясь друг с другом, создавая рабочие чаты. Для новой системы госуправления прекрасно подходят решения на базе Telegram. Если есть какая-то проблема, создали группу, включили туда всех людей, сделали простейший контроль задач, и, что называется, поехало. Вот это более эффективный путь, и мне хотелось бы, чтобы он остался и после пандемии.

Он также отметил, что стране нужна система контроля за использованием личных данных и защиты граждан от злоупотреблений ими. Вместе с тем, Россия занимает «уверенное третье место» после США и Китая по охвату ИИ-решениями «всего технологического фронта».

Самое важное в системах ИИ в массовом сегменте — это системы распознавания. То, что называется компьютерным зрением, компьютерным слухом. Развернуто уже промышленное внедрение в десятках городов, решения активно продаются за рубеж.