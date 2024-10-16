Компания «Яндекс» обновила линейку своих телевизоров, стоимость которых начинается приблизительно от 35 000 рублей. Устройства, благодаря встроенной «Алисе», могут работать (и работают) без использования экрана, что позволяет использовать девайс не только для просмотра видеоконтента и караоке, но и как аудиосистему.



По словам сотрудников компании, телевизоры плюс-минус в одинаковом сегменте и с похожими характеристиками (хотя у самой младшей модели яркость 300 кд/м2, у старших — 400).

Отличительной особенностью серии является подстройка точки белого на каждом сходящем с конвейера телевизоре, что позволяет справиться с проблемой разброса параметров диодов подсветки — в TV «Яндекса» используется Kelvin Field Selectable LED (KFS LED, не путать с KFC).

Абсолютно независимое сравнение устройств «Яндекса» с телевизорами Xiaomi, Haier, Hisense показывает, что новая линейка ТВ достигает лучших параметров отображения видеоконтента даже по сравнению с ТВ, которые на 30-50% дороже устройств «Яндекса».

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