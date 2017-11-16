Венчурный фонд InVenture Partners продал свою долю в онлайн-сервисе по продаже автобусных билетов Busfor фондам «Эльбрус капитал» и Baring Vostok. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на управляющего партера InVenture Partners Антона Иншутина, сооснователя Busfor Илью Екушевского и представителя Baring Vostok. Суммы и условия сделок партнеры не раскрыли. По словам Иншутина, InVenture Partners инвестирует в проекты на ранних стадиях, которые Busfor уже перерос.