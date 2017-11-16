Аудитория LinkedIn в России снизилась на 40% после года блокировки


В сентябре этого года посещаемость соцсети LinkedIn составила 1,4 млн человек, на 39% ниже, чем в сентябре 2016 года (2,3 млн человек), до блокировки сервиса в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Mediascope. Компания учитывала количество человек, хотя бы один раз заходивших в соцсеть, среди жителей городов с населением более 700 000 человек в возрасте 12−64 лет). В октябре 2016 года у LinkedIn было 2,6 млн пользователей в России, в ноябре — 2,5 млн, а в декабре посещаемость ресурса снизилась до 1,5 млн человек.

LinkedIn сохранил 60% пользователей в России после года блокировки

За год с момента блокировки социальной сети LinkedIn ее аудитория в России снизилась почти на 40%, но все еще превышает 1 млн человек. Несмотря на ужесточение борьбы с VPN-сервисами, соцсеть сохранит аудиторию, считают эксперты

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