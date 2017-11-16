Оператор Wi-Fi в общественном транспорте «МаксимаТелеком» в сотрудничестве с компанией «Первая интеллектуальная реклама» (ПИР), которая владеет сетью экранов в автомобилях таксопарков, начал продавать рекламу в московском такси. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «МаксимаТелеком» Бориса Вольпе и основателя ПИР Андрея Замая.

В рамках партнерства оператор продает видеорекламу, которая проигрывается на дисплеях за подголовником пассажирского сиденья такси. «МаксимаТелеком» работает с ПИР по модели revenue sharing, пропорции не раскрываются.

Сейчас такими дисплеями оборудовано более 2 500 автомобилей класса «Комфорт» и «Бизнес». Камера в планшете проверяет наличие пассажира. Когда клиент садится в такси, запускаются рекламные блоки.

Андрей Замай рассказал, что на следующий год компания планирует добавить еще минимум 5 000 экранов в такси. По его словам, они не закупают контент, а работают по принципу партнерства с телеканалами (РБК, Europa Plus TV, «Авторевю»). В 2016 году ПИР начал сотрудничать также с селлером телерекламы Национальным рекламным альянсом.