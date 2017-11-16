15 ноября финансовый директор интернет-холдинга Mail.ru Group Мэттью Хэммонд рассказал, что группа заинтересована в том, чтобы инвестировать в сервис такси и помочь ему выйти в интернет, однако поглощение не планирует, пишет Reuters. «Инвестиции, которые мы сделаем, будут миноритарными. Это, скорее, должно быть создание (совместного предприятия) и увеличение трафика», — сообщил Хэммонд.

Также финансовый директор подчеркнул, что компания не заинтересована в покупке онлайн-сервисов такси, которые в основном зависят от субсидий. «Это будет дистрибутивная сделка», — добавил он.

Новость о том, что сервис такси «Везёт» ведет переговоры с разными структурами о привлечении инвестиций и основным претендентом на покупку доли в компании стал MRG, появилась 14 ноября. Об этом РБК сообщили источники, которые знакомы с деталями переговоров и близки к акционерам группы. Для холдинга сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси.