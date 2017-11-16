Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила правительство РФ ускорить акционирование ФГУП «Почты России». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента АКИТ Алексея Федорова председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву от 12 ноября. В письме говорится, что смена формы собственности позволит предприятию увеличить долю рынка доставки с 68,5% до 85%. В случае принятия законопроекта 100% будущего АО будут находиться в собственности РФ.