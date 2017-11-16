Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила правительство РФ ускорить акционирование ФГУП «Почты России». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо президента АКИТ Алексея Федорова председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву от 12 ноября. В письме говорится, что смена формы собственности позволит предприятию увеличить долю рынка доставки с 68,5% до 85%. В случае принятия законопроекта 100% будущего АО будут находиться в собственности РФ.
Tutmee Agency
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Самое главное что даст акционирование почты, это то что она перестанет с китайцам работать по тарифам ниже себестоимости, потому как частный акционер этого точно не даст, государственное считай ничейное, самый нерадивый хозяин какой только бывает в принципе это государство, по крайней мере при действующем моратории на смертную казнь.
Вообще все эта проблема с кроссбордером сложилась именно из-за коррупции в почте, если бы они не работали с иностранцами по убыточным для себя тарифам то про алиэкспресс знали бы только гики, популярность была бы аналогичной ебай.
Потому как для того чтоб окупить вложения в инфраструктуру для массового приема китайских посылок при стоимости капитала в 12−15% пришлось бы стоимость доставки посылки увеличить на порядок как минимум, только благодаря дармовым бюджетным деньгам стал возможен алиэкспресс в таком виде как он есть.
Насчет доли собственности государства в размере 100%, то надеюсь это временно, так как смысла в акционировании тогда и не будет, надо чтоб у государства было максимум 51%, остальное должен быть частный капитал.