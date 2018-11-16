На компьютерах общего доступа в многофункциональных центрах (МФЦ) найдено множество скан-копий паспортов, СНИЛС и реквизитов счетов в банках, пишет «Коммерсантъ». В Аналитическом центре при правительстве РФ уже подняли вопрос о возможности для россиян потребовать компенсацию за использование их данных.

Компьютер общего пользования, который подключен к сканеру, есть в каждом МФЦ, и его может использовать любой посетитель центра, отмечает издание. Владельцы документов, которые воспользовались им, не удаляли с него файлы, как и сотрудники МФЦ. В министерствах и ведомствах заявили, что МФЦ обязан охранять данные, однако, как решить такую проблему, не знают.

Представители МФЦ Москвы успели опровергнуть информацию об утечке персональных данных граждан. В каких конкретных центрах госуслуг издание обнаружило персональные данные, не указывается, отметили в пресс-службе.