19 ноября на большой поисковой презентации «Яндекс» планирует представить партнерские устройства на базе платформы Yandex IO, которая позволяет интегрировать голосового помощника «Алиса» в различные гаджеты, пишет ТАСС со ссылкой на источник. При этом собеседник издания подчеркнул, что Яндекс.Телефон не будет представлен, как об этом писали, например, «Ведомости» со ссылкой на знакомого менеджеров «Яндекса» и близких к нескольким розничным сетям. Представители «Яндекса» не раскрывают, какие продукты будут показаны. В приглашении на презентацию говорится, что компания собирается представить масштабное обновление поиска и новые продукты.

О «Яндексе» известно очень немногое, но по большому счету это неважно. Цена устройства для уровня заявленных характеристик завышена в 1,5−2 раза. Вовсе не потому что «Яндекс» жадный, а потому что при таком объёме производства (10 000 максимум) он не может получить низкую цену у подрядчика. Так что в понедельник нам покажут обычный пластиковый китайский кусок, — рассказал «Роем!» блогер Content Review Сергей Половников.

Половников подтвердил, что смартфон от «Яндекса» существует, однако будет ли он анонсирован в понедельник, неизвестно. В сентябре этого года в новое «трансграничное» подразделение Яндекс.Маркета наняли Аркадия Маркарьяна, который имеет большой опыт работы на производителей гаджетов. Маркарьян занял должность главы по 3C (computers, communication, consumer electronics).