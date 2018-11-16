СМИ гадают, что «Яндекс» представит на презентации 19 ноября


19 ноября на большой поисковой презентации «Яндекс» планирует представить партнерские устройства на базе платформы Yandex IO, которая позволяет интегрировать голосового помощника «Алиса» в различные гаджеты, пишет ТАСС со ссылкой на источник. При этом собеседник издания подчеркнул, что Яндекс.Телефон не будет представлен, как об этом писали, например, «Ведомости» со ссылкой на знакомого менеджеров «Яндекса» и близких к нескольким розничным сетям. Представители «Яндекса» не раскрывают, какие продукты будут показаны. В приглашении на презентацию говорится, что компания собирается представить масштабное обновление поиска и новые продукты.

О «Яндексе» известно очень немногое, но по большому счету это неважно. Цена устройства для уровня заявленных характеристик завышена в 1,5−2 раза. Вовсе не потому что «Яндекс» жадный, а потому что при таком объёме производства (10 000 максимум) он не может получить низкую цену у подрядчика. Так что в понедельник нам покажут обычный пластиковый китайский кусок, — рассказал «Роем!» блогер Content Review Сергей Половников.

Половников подтвердил, что смартфон от «Яндекса» существует, однако будет ли он анонсирован в понедельник, неизвестно. В сентябре этого года в новое «трансграничное» подразделение Яндекс.Маркета наняли Аркадия Маркарьяна, который имеет большой опыт работы на производителей гаджетов. Маркарьян занял должность главы по 3C (computers, communication, consumer electronics).

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