Онлайн-ритейлеры отчитались об итогах распродаж ноября. В рамках акции 11 ноября на Aliexpress россияне купили товары на 19,3 млрд рублей, из них на 4 млрд -- в первый час. Оборот российских магазинов составил 3,3 млрд рублей, но это уже в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. На Ali сейчас 22 тысячи российских продавцов, впервые в распродаже поучаствовали, помимо прочих, «Аквафор», «Связной», «Ситилинк», «Твое», «Улыбка радуги», Decathlon, Zarina.

На Wildberries 11 ноября было 2,3 млн заказов, куплено 5,1 млн товаров, примерно половина -- от российских производителей. «Самыми популярными товарами стали многоразовая защитная маска, многофункциональный спрей для ухода за волосами, фруктовая пастила, таблетки для посудомоечной машины и натуральный молотый кофе». Самым дорогим проданным товаром стали серьги за 135 тыс рублей и шуба за 120 тыс. Житель Петербурга купил кабель за 1 рубль.

На Яндекс.Маркете «количество заказов выросло в два раза, а прирост в деньгах составил около 200%". На Ozon «оборот от продаж категории «одежда и красота» в день акции вырос на 128% в годовом сопоставлении, оборот в категории «товары повседневного спроса» — на 74%, а в «Электроника и крупная бытовая техника» — на 121%", «наибольшие доли в обороте пришлись на Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург»

Осенью траты россиян на онлайн-покупки сократились по сравнению с весной. «В октябре средний чек покупок в Сети снизился на 45% к апрелю. За полгода число заказов еды на дом уменьшилось на 23%, при этом их средняя стоимость почти не изменилась — 1100 рублей. Объем онлайн-покупок одежды и обуви сократился на 67%. Средний счет за покупку бытовой техники в интернете упал на 30%".

У «Детского мира» 15 ноября завершилась акция «Неделя шоппинга». Продажи 11 числа выросли в 3 раза Y2Y, доля покупок через интернет выросла до 41%.