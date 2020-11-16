Оператор мобильной связи Tele2 по итогам 2019 года показал лучший органический прирост выручки относительно рынка (среди «зрелых» операторов), обогнав, помимо прочих, американскую T-Mobile, сообщили в компании. Это следует из данных о выручке 417 компаний от GSMA -- Ассоциации GSM, объединяющей сотовых операторов.

Tele2 заняла первое место по среднегодовым темпам роста выручки с результатом 11,4%. Доля на рынке увеличилась в 2015—2019 гг. с 11% до 16%.

В аналитическом обзоре рынка за 2019 год GSMA отмечала, что рост прибыли для операторов будет затруднён насыщением рынка: проникновение сотовой связи в России составляет около 90%, и новых абонентов появляется всё меньше, зато будет стремительно расти сектор услуг для «интернета вещей». В СНГ, по данным ассоциации, самые низкие в мире цены на передачу мобильных данных и «самый низкий средний доход на одного абонента (ARPU)»