Банкротство биржи FTX может оказать драматическое влияние на всю индустрию криптовалют, предупредил основатель японской крипто биржи bitFlyer Юзо Кано. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с 2008 годом, когда банкротство инвестбанка Lehman Brothers чуть не привело к краху всей мировой экономики. Кано призвал к более жесткому регулированию крипто рынка и сказал, что за биржами должны следить не только национальные финансовые регуляторы, но и, возможно, отраслевые саморегулирующиеся сообщества.

Reuters сообщил сегодня, что FTX готовит сообщение к американскому регулятору согласно статье 15 кодекса «О банкротстве». По данным источников агентства, затронутыми оказались интересы более миллиона инвесторов. В конце прошлой недели американская криптовалютная платформа BlockFi объявила о приостановке вывода средств для клиентов. Такое решение связано с непонятной ситуацией с компаниями FTX и Alameda, говорится в сообщении команды.