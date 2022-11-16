Банкротство биржи FTX может вызвать цепочку обрушений других крипто активов


Банкротство биржи FTX может оказать драматическое влияние на всю индустрию криптовалют, предупредил основатель японской крипто биржи bitFlyer Юзо Кано. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с 2008 годом, когда банкротство инвестбанка Lehman Brothers чуть не привело к краху всей мировой экономики. Кано призвал к более жесткому регулированию крипто рынка и сказал, что за биржами должны следить не только национальные финансовые регуляторы, но и, возможно, отраслевые саморегулирующиеся сообщества.

Reuters сообщил сегодня, что FTX готовит сообщение к американскому регулятору согласно статье 15 кодекса «О банкротстве». По данным источников агентства, затронутыми оказались интересы более миллиона инвесторов. В конце прошлой недели американская криптовалютная платформа BlockFi объявила о приостановке вывода средств для клиентов. Такое решение связано с непонятной ситуацией с компаниями FTX и Alameda, говорится в сообщении команды.

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