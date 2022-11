Представитель российской игровой студии Lesta Games (издатель и разработчик онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц») заявил, что компания планирует вложить 6–9 млрд руб. собственных средств в развитие в 2023 году. Инвестиции пойдут на развитие и поддержку текущих продуктов, новые проекты, обновление инфраструктуры и наем около 400–450 новых сотрудников. «Леста» была российским подразделением белорусской студии Wargaming и занималась только разработкой World of Warships. Но после начала военных действий на Украине и последовавших санкций Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала «Лесты». Последняя перешла к Малику Хатажаеву. В результате Wargaming и «Леста» договорились о разделении брендов и рынков. Wargaming оставила за собой глобальный рынок, World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz, а Lesta Games будет издавать те же игры, но под брендами «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» в РФ и Белоруссии.

Источник, близкий к Wargaming, говорит, что глобальная выручка компании от проекта World of Tanks доходила до $800 млн, при этом на РФ и Белоруссию приходилось около 50%: «Но это было в самые удачные годы. Думаю, что на конец прошлого года выручка по России составила до $300 млн». Источник полагает, что Lesta в любом случае придется выпускать новые продукты, так как продолжать зарабатывать только на «Мире танков» и «Мире кораблей» рискованно. По его мнению, вполне возможен сценарий, при котором Wargaming отзовет у Lesta лицензии на свои русифицированные игры. После того как Lesta наберет штат под поддержку этих проектов, логичным выглядит расширение игровой вселенной в сторону самолетов либо поглощения более мелких компаний, выпускающих схожий контент, отмечает гендиректор «Менса VR» Сергей Невский. «Нельзя также исключать ситуации, при которой сама Lesta может быть поглощена более крупным игроком, к примеру VK, которая недавно продала игровое подразделение MyGames и обладает свободным капиталом»,— заключает он.