Роскомнадзор уведомил более тысячи операторов связи о необходимости срочно подключиться к системе верификации вызовов «Антифрод», иначе им грозят штрафы до 1 млн руб. «Коммерсант» ознакомился с тремя уведомлениями, в них идет речь о нарушении ст. 13.2.1 КоАП «Неисполнение оператором связи обязанностей, касающихся передачи абонентского номера и уникального кода идентификации», размер штрафа по которой составляет 50–100 тыс. руб. для должностных лиц, 400–800 тыс. руб. для ИП и от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. для юрлиц. Единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра была официально запущена в России зимой для борьбы с телефонными мошенниками. Подключение к ней оговаривается в законе «О связи». Все операторы связи РФ должны подключиться до конца февраля 2024 года.

Летом власти обсуждали механизм, обязывающий малых операторов, в том числе региональных и виртуальных, заключить соглашения с «большой четверкой» (МТС, «МегаФон», Tele2, «Вымпелком»), чтобы весь входящий трафик с российских номеров из-за границы проходил через «Антифрод» Как объясняет собеседник на рынке, подключение к системе проходит поэтапно, в первую очередь сделать это должны как раз операторы Москвы и Подмосковья. Например, согласно тексту одного из писем Роскомнадзора, оператор был уведомлен о планируемой дате подключения еще в феврале 2021 года и должен быть интегрирован в систему не позднее начала октября. Сейчас, по словам собеседника, предупреждения о штрафах получили порядка 400 компаний.