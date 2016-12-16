Марина Сурыгина рассказала, что произойдёт после принятия законопроекта МКС о интернет-кинотеатрах:

Учредителями МКС являются: Ростелеком, МТС, МегаФон, ВымпелКом («Билайн»), Национальная Медиа Группа, Газпром-Медиа Холдинг, СТС Медиа, АО «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), Национальная спутниковая компания («Триколор ТВ»), ТрансТелеКом (ТТК), ЭР-Телеком (Дом.ru). Подготовленный с их участием, но без участия кинотеатров, о которых идёт речь, законопроект внесён в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.

Днём ранее гендиректор онлайн-кинотеатра Megogo в России Виктор Чеканов заявил Газете.Ru:

— Представители компаний, которые действительно сильны в ТВ и операторском бизнесе, но слабы в ОТТ: многие из них пытались когда-то создать свои сервисы, но не достигли успеха по каким-либо причинам. Вот они и предлагают зарегулировать рынок, к которому отношения не имеют […] — У нас похожие примеры были с законом о СМИ, когда издания были выкуплены за бесценок [возможно «Ведомости» или Forbes], закон о телеизмерителе, по которому TNS был куплен в несколько раз ниже своей рыночной стоимости. Таким же путем пытаются сбить оценку двух OTT-игроков — Megogo и Ivi.ru.