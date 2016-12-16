Компания Юрия Гурского Haxus Venture и венчурный фонд Flint Capital инвестировали $1 миллион в приложение Flo, которое разработано для отслеживания и прогнозирования менструального цикла. Приложение, которое было запущено в октябре 2015 года, разработал американский стартап OWHealth, основанный Дмитрием Гурским (брат Юрия), Максимом Скробовым и Андреем Ковзелем. По словам представителей Flo, каждый месяц приложением активно пользуются 2 миллиона человек.