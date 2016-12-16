Гуцериев с партнерами вложит $100 млн в искусственный интеллект


Фонд Larnabel Enterprises Михаила Гуцериева и компания VP Capital Виктора Прокопени вложат более $100 млн в проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта. Проекты будут осуществляться в некоторых европейских странах. «Новые технологии искусственного интеллекта уже в ближайшие пять лет изменят мир так же, как его в свое время изменили мобильные устройства и интернет», — говорит Прокопеня.

Фонд Гуцериева и белорусская VP Capital вложат $100 млн в искусственный интеллект

Инвестфонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени планируют совместные инвестировать более $100 млн в инновационные проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта, говорится в сообщении VP Capital.

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