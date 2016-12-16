Фонд Larnabel Enterprises Михаила Гуцериева и компания VP Capital Виктора Прокопени вложат более $100 млн в проекты, связанные с созданием и продвижением IT-продуктов на базе искусственного интеллекта. Проекты будут осуществляться в некоторых европейских странах. «Новые технологии искусственного интеллекта уже в ближайшие пять лет изменят мир так же, как его в свое время изменили мобильные устройства и интернет», — говорит Прокопеня.