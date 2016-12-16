«ВКонтакте» открыла сервис частных объявлений «Товары» для всех пользователей, раньше такие сообщения могли постить только сообщества, сообщает vc.ru. Проект «Товары ВКонтакте» был запущен в сентябре 2015 года, с тех пор им воспользовались более 570 тысяч сообществ, они создали более 10 млн товарных карточек.
Представитель «ВКонтакте» уточнил, что компания планирует интегрировать «Товары ВКонтакте» с сервисом для частных объявлений «Юла», который принадлежит Mail.Ru Group. По его словам, объявления, созданные в одном сервисе, могут автоматически появляться и в другом.
Также принадлежащие «Одноклассники» открыли сервис объявлений о продаже товаров и услуг в конце ноября этого года. В ОК уже есть около 30 000 групп для продажи товаров и услуг, всего ими пользуются около 10 млн человек в месяц. Соцсеть также обещает в будущем интегрироваться с «Юлой».
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Хотел на Юле машину купить, но там в фильтрах даже марки нет! О_о
Это вообще как?
Сегодня «Юла» — это сервис для частных продавцов. Машины частников Mail.ru не нужны.
Юлу — раскрутит же! Игра слов же! Почему накачает? :)
Потому что «накачает» — это фактическая сторона дела. Что именно сделает Мыло? Нальёт внешних объявлений в систему, потому что внутренних там нет ваще. Понятие «раскрутит» — из другой области. Это мечта. Вдруг накачает, а оно не раскрутится? Юла не обязана стать популярной.
Я видел Юлу. Она заточена под реального и обычного человека. Там нельзя работать магазинам, там надо сфотографировать со своего мобильного телефона то, что ты продаёшь и продать это тем, кто находится плюс-минус вокруг тебя в городе. Объявления реальные и чистые, так как SEOшникам и всяким плохим магазинам попасть в Юлу нельзя. Нет смысла сидеть и изображать из себя частника, слишком сложно запостить 15 тысяч товаров под одним пользователем для каждой точки на карте.
Теперь Мыло сделало задний вход, ворота для размещения объяв в Юлу для индустрии сиошников и всяких мутных проектов, промыслового масштаба. Прощай Юла!