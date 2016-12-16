«ВКонтакте» открыла сервис частных объявлений «Товары» для всех пользователей, раньше такие сообщения могли постить только сообщества, сообщает vc.ru. Проект «Товары ВКонтакте» был запущен в сентябре 2015 года, с тех пор им воспользовались более 570 тысяч сообществ, они создали более 10 млн товарных карточек.

Представитель «ВКонтакте» уточнил, что компания планирует интегрировать «Товары ВКонтакте» с сервисом для частных объявлений «Юла», который принадлежит Mail.Ru Group. По его словам, объявления, созданные в одном сервисе, могут автоматически появляться и в другом.

Также принадлежащие «Одноклассники» открыли сервис объявлений о продаже товаров и услуг в конце ноября этого года. В ОК уже есть около 30 000 групп для продажи товаров и услуг, всего ими пользуются около 10 млн человек в месяц. Соцсеть также обещает в будущем интегрироваться с «Юлой».