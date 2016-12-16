Компания «Доктор на работе» запустила первую в России телемедицинскую платформу, с помощью которой пациенты могут получить удаленную помощь, рассказал «Роем!» основатель компании Станислав Сажин. Платформа обеспечивает удаленные консультации между врачами и пациентами, включающие в себя постановку диагноза и выдачу рекомендаций по лечению.
Решение запущено для того, чтобы партнеры проекта могли отработать технологию до того, как платформа будет запущена. В режиме коммерческой эксплуатации станет доступна только после принятия изменений в российском законодательстве. На данный момент в Российской Федерации удаленные консультации запрещены. Госдума планирует рассмотреть закон о телемедицине весной следующего года.
По словам Сажиина, он потратил на проект 1, 9 млн рублей.
Наша задача подключить к платформе максимум партнеров, все потестировать, чтобы к моменту закона уже чтобы все были готовы и сразу начали оказывать телемедицинскую помощь. Параллельно мы запускаем университет телемедицины, обучаем врачей, и допускаем к платформе только тех кто сдал экзамен, — говорит Сажин.
Когда платформа заработает в коммерческом режиме, компания будет брать с партнеров плату за время соединения с врачом. Стоимость услуг различных специалистов будет варьироваться в зависимости от большого числа факторов. Конечную сумму для клиента будут формировать партнеры платформы, исходя из своих представлений о необходимом размере маржи
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чтото прям последняя неделя характеризуется нарастанием все более креативных проектов в рунете.
Только представил себе эти удаленные он-лайн осмотры и диагностику — уже на сайты юмора можно неделю не ходить.
Если видеогинекология, в какойто мере, уже реализована, например, на рунетках (там, правда, за осмотр платит не пациентка, а «доктор»), на очереди проктология.
Не менее любопытно, должно бытЬ, будут проходить осмотры полости рта, уха, горла и носа. Или гастроэнтероскопия.
Ежели, помимо обычной вебки, к компу подрубить даже децкий цифровой микроскоп, то открывается непочатый край в вопросе удаленных анализов. На яйцаглист, например))))
>> На яйцаглист
Больше в этой ситуации убивает экзамен в «университете телемедицины». А цены будут формировать партнеры «платформы» «исходя из своих представлений о размерах маржи». Наверное, чтобы отбить свои нещадные 2 миллиона затрат по похабэ движок. В общем, сдал экзамен в «университете телемедицыны» и можешь быть теле-проктологом. Тут несколько лет назад меня полностью убила новость, как несколько таджиков решили уйти со стройки и открыли зубоврачебный кабинет. Не имея профильного образования соответственно. Похоже, что цемент для пломб они тоже взяли со стройки, потому что успели сделать инвалидами нескольких человек. Но до этого некоторое время «поработали». С зубоврачебными кабинетами проблем нет. А нормального стоматолога не найти. Так же как и нормального врача. ИМХО, с тем, чтобы сделать похабэ движок за жалкие пару миллионов тоже проблем нет. А вот бизнес-модель у таджиков-стоматологов выше по рентабельности гораздо лучше, а по качеству ожидаемых услуг — примерно такая же.
Несерьезно, то есть совсем.
Очередная новость про хипстеров и для хипстеров.
>>С зубоврачебными кабинетами проблем нет. А нормального стоматолога не найти. Так же как и нормального врача.
Ну это всегда, во все времена было. Врач тоже человек, он не может 2 часа в сутки лечить. Собсно, даже и 24 — все равно всех не вылечить. Поэтому было и будет — рекомендации, знакомства итп. (у хорошего). И он будет прятаться и маскироваться (гденить в гос.поликлинике). А для народа — будет телемедицина и таджики-стоматологи. Суррогаты — они не только с пальвомым маслом и алкоголем.
Джигсо, народ тоже не идиоты. В этом, с позволения сказать, «бизнесплане», полностью отсутствует самый главный компонент — «value for money». Нет его в принципе. Поэтому все это выродится в таджикский стоматологический кабинет, заманивающий последних лохов низкими ценами на «услуги». А так как есть бесплатная страховая медицина, то никто туда и не пойдёт.
на этот счет мне трудно судить. Наверное, это очередная разновидность традиционного, природного естественного отбора по Дарвину, теперь еще и с помощью инета реализованная.
и т. п.
Сам я предпочитаю традиционно, по старинке, живой доктор, да еще нелишне и к другому аналогичному специалисту сходить — т.к. сразу очевидна становится и разница в компетентности ит.п.
Если же все (лечение) прошло благополучно, лучше, на всякий пожарный, доплатить чутьчуть + к запрошенной цене, типо чаевых. Ибо здоровье дороже, вдруг еще раз придется обратиться
Какие-то бестолковые комменты. Никто не собирается использовать телемедицину для операций на сердце. И примеры с таджиками тоже совершенно нерелевантны. Но есть масса кейсов, когда удаленный доктор решает проблему пациента: подумайте о тех, кто находится заграницей, когда хрена ты в отпуске найдешь нормального врача в чужой стране.
Или детские заболевания, когда педиатр, приходящий на дом, только напичкает ребенка антибиотиками. Все те случаи, в которых диагностика ограничивается «откройте рот» и «дышите-не дышите».
Или сельские районы, где до врача добираться полдня надо, и потом сидеть в очереди вторые полдня.
Короче, масса случаев, когда видео с адекватным специалистов будет спасением.
Но закидать какашками чужие идеи, конечно, всегда проще.
Вы не поверите, но все о чем вы пишите это уже есть. И да это называется телемедицина.
и т. д., ставят диагнозы и решают как лечить.
Тамберговский (циска) кодек, к нему три видео ввода:
1. эндоскоп совмещенный с лазером,
2. камера
3. к рентгену и микрофон хурургу (или помощнику), а где-то далеко на одном или двух экранах смотрят как врач пробирается к камню в почке. За мои 1.5 года работы в больничке, такие мастер классы были: урологические, операции на сердце, на коленке, и на позвоночнике.
Но основное понятие телемедицины это когда: просто собираются вместе (удаленно) и делятся снимками, мрт,
Вот кому интересно, пару фото выложил: https://yadi.sk/d/qbu6yJyx33qXvz
Какие-то бестолковые комменты
Или детские заболевания, когда педиатр, приходящий на дом, только напичкает ребенка антибиотиками. Все те случаи, в которых диагностика ограничивается «откройте рот» и «дышите-не дышите».
Но закидать какашками чужие идеи, конечно, всегда проще.
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безусловно, я вапще туп и слабоумен, это все потому, что телемедицины психиатрической пока нет, а в очереди полдня сидеть неохота к доктору. Потому и не могу понять сего проекта.
Вы что, полагаете, что «напичкать ребенка антибиотиками» можно удаленно, не заглядывая даже в рот ему? Незнакомый непонтяно где сидящий чел, педиатр ли он вообще? Вы, случайно, воду у Алана Чумака не заряжали? Судя по умозаключениям — вы его поциент.
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Вы не поверите, но все о чем вы пишите это уже есть. И да это называется телемедицина.
Тамберговский (циска) кодек, к нему три видео ввода:
1. эндоскоп совмещенный с лазером,
2. камера
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Ой, да што ви говорите? Неужто можно камеры гастроэндоскопа, да и, не побоюсь этого слова — колоноскопа — подключить к компу и передавать сигнал по инету? Да можно и по скайпу тупо передавать, какие проблемы то?
Только где у поциента в деревне (да и в городе) есть дома персональный гастроэндоскоп и будет ли он ево глотать?
Собираются удаленно — форумы и консилиумы врачей он-лайн, в режиме видеоконференции — это и не проблема и сто лет как реализовано и у врачей и у других профессий.
Но здесь речь об обращении ПАЦИЕНТА (первичном) к врачу. Пациента, который еще не знает чем болен! И? Ну боли в животе, допустим. И как вы удаленно, без анализов, без пальпации (неговоря про тех. средства итп) ему поставите диагноз? Там и отравление может и паразита какогонить подцепил на курорте и гастриты и колиты и язвы. Какая телемедицина?
Если вы уже 1.5. года в больничке и так рассуждаете — недайбог к вам попасть на лечение.
Что касается технической реализации — не знаю, что там 1.9 млн, но, имхо, достаточно 2-х колоночной таблички на странице: ФИО и специализация доктора и его скайп. Все. Даже город и адрес не важен (ведь это — телемедицина и не преполагает личную встречу?).
Далее — в обычном формате видеозвонка.
Волноваться не стоит, я не медицинский работник, то что ко мне на прием вы не попадете. И давно уже не в больничке.
Да и не верю я, что разрешающий закон (ставить диагнозы) примут. Та-что это лохотрон для врачей и не более того.
>> лохотрон для врачей и не более того
Вот про это я и говорю. То что вы перечислили — там value — потребности профессионального коммьюнити и потенциальных пациентов. У хипстеров — хипстерский «университет телемедицины», «собственные представления о необходимом размере маржи», «платформа» (это о похабе-поделке за три копейки)?
Вообще хипстерская «толковость» не перестаёт удивлять. Они почему то считают, что как только страховые компании, которые занимаются медицинскими страхованием заграничных поездок, узнают о новом недорогом похабе-продукте, радостно всплеснут ручками и воскликнут типо «какие же толковые и креативные эти хипстеры, как же мы сами не догадались» и сразу выстроятся в очередь. Или дядя Ваня из деревни вместо того, чтобы ехать полдня до доктора, начнёт ездить два дня до ближайшего ихнего телемедицинского киоска. А в качестве педиатра на сайтике будет инкогнито подрабатывать доктор Комаровский.
После хипстерский рекламы на хипстерском ресурсе единственными их клиентами, наверное, будут сами хипстеры, которые начнут массово телелечить диатез после передозировки смузи или мочекаменной болезнь головного мозга.
Я вся таки думаю, что в первую очередь будут доит врачей.
Окончите наш университет и заработайте миллион, не выходя из дома.
Ну, а дальше как любой лохотрон, одни лохи будут искать других лохов среди пациентов, чтобы отбить свои вложения и заработать миллион.
Но ваша версия про хипстеров мне тоже нравиться.
Все-таки замолвлю словечко ‘ЗА’
Вот допустим тот же живот, вот сходил к обычному врачу в обычную больничку, заглотил тот же гастроэндоскоп и еще много чего, получил гору таблеток… лечусь — результата нет или еще хуже стало ?
Ну иду в другую больничку — повторно глотаю и сдаю ровным счетом те же анализы от банальной мочи и крови и далее по полной программе (не бесплатно как обычно) и снова по кругу, а там глядишь и к третьему, четвертому…
Хорошо так рассуждать сидя в столице где этих самых вариантов врачей десятки если не сотни… а теперь представьте что Вы не в столице, а в Замухранске где выбора у вас нет, а серьезность болячки еще как бы не оправдана для ехать через всю страну к светилам медицины…
В подобной ситуации, да и просто когда хочу перепроверить диагноз и метод лечения у другого специалиста, телемедицина была бы реально полезна.
Потому что найти чувака умеющего гастроэндоскоп засовывать намного проще чем того кто умеет по всем данным нормально диагноз поставить и лечить…
И вопрос тут только в стандартизации съема и оцифровывания первички — чтобы данные по больному из Тимбухту могли без каких либо проблем прочитать в любой другой точке планеты.
>>Вот допустим тот же живот, вот сходил к обычному врачу
ваша ключевая методическая ошибка (т.к. ошибка — в начальном посыле, в корне, далее идет уже просто потешый бред) в том, что вы (щас это вообще массовая у нас проблема) не врач и не диагност. Т.е. полный дупель в данном вопросе.
Но. Пребываете в полной уверенности, что гораздо умнее любого врача т.к. умеете на кнопки компа нажимать. Это заблуждение. 5 лет в ВУЗе, ординатура потом, специализация итп. — лет 10 учат, потом практики всякие итп. Это не потому, что такие тупые люди идут в медицину, а в айти — умные, а потому, что без того, чтобы лет 10 не работать практически — не будет результата. Нельзя научиться медицине в коворкинге.
Если даже брать «живот» — для диагноза и запах (пардон) кала нередко ключевое значение имеет. Это и отличает некомпетентного эскулапа от профи. И никто (тем более -столичный профессор) не доверит лаборатории в мухосранске. Он ознакомится, но в своей лаборатории перепроверит.
Это робота можно удаленным присутсвием лечить и перепрошивать. Человека пока невозможно. И опасно. Назначение не «кучи таблеток», а реального лечения предполпаагает иногда даже и проверку на аллергию, например, перед полным курсом. Это все только лично. Только.
>> телемедицина была бы реально полезна
Ну, это что считать телемедициной. Можно, конечно, считать за телемедицину Чумака, Кашпировского и хипстера с «университетом телемедицины». По принципу «кому и кобыла — невеста».
>> найти чувака умеющего гастроэндоскоп засовывать намного проще
Жаль об этом уже никогда не узнают жертвы многочисленных бабушек-садисток, окопавшихся во всех больницах с доисторическими эндоскопами
Мне сейчас для смены антибиотика после того как пришли анализы с положительным тестом на пневмонию нужно двигать еще раз в больницу. Потому что в рамках моего контракта я могу вызвать врача на дом (и она даже приедет, но не сейчас, а через пару дней), но не могу получить консультацию по телефону. Говорить о том, что я не пожалею те же пять сотен, чтобы терапевт мне тут же удаленно объяснил чем моя пневмония отличается от прошлогодней и буду ли я прокалываться или прокапываться надо ли?
Проблемы частично или полностью обездвиженных меняющих курс лечения тоже надо приводить?
Если ума нет, топчи ноги, чо, свободные люди.
выздоравливайте поскорее!
Но, я кабкы не врач, но любой врач скажет, что если у вас ежегодно ПНЕВМОНИЯ!!! то надо срочно изучать причины возникновения (внутренние и внешние).
Тут надо уже не на контракт, а по серьезному подходить к проблеме.
Даже при всей очумелой комерциализации отрасли, еще до лозуногов «сезонная скидка на лечение пнвмонии для постоянных клиентов!» пока не дошло. Но на более мелкие болячки — дошло.
Не ждите милостей от телемедицины, идите к нормальному терапевту и выздоравливате!
И курить надо бросать
Уважаемый Джигсо. У меня пневмония, у меня есть лечащий врач, нормальный терапевт, который уже однажды меня вылечил. И последние слова терапевта были следующие:
«Если в результатах будут повышенные титры (красненькое), приходите еще раз, будем менять антибиотик».
Собственно, это весь кейс. Мне надо переназначить лечение по результатам анализа (потому что лечение началось не по анализам, а по СИМПТОМАМ и анамнезу, и таких кейсов много при которых до анализа снимаются симптомы). Не имея личного телефона врача, именно для этого кейса мне придется — да, с пневмонией — придти в клинику еще раз.
Прошу заметить, что если бы врач был подключен к сервису Телемедицины, консультацию бы я получил уже сегодня, а он деньги. А так я попаду на прием к нему только завтра, а лишних денег он, соответственно, не получит.
Несмотря на то, что в клинике, с которой у меня заключен контракт нет очередей и все цивильно, заезжать для этой формальности абсолютно не хочется. А прошлый кейс был у невропатолога, после того как мы ОБА получили результаты МРТ. Все, что сказал мне врач на последнем приеме он абсолютно точно таким же образом мог сказать по удаленке. И к слову, он был абсолютно со мной согласен.
Это не телемедицина в полном смысле этого слова, да, но местами ощутимо нужна.
Я не врач и, вероятно, отстал от жизни, а какие это тесты именно на пневмонию? :) В Фейсбуке? :) Титры со смыслом «где-то что-то пошло не так»? :)
Зачем из себя тупого строить?
Сдал анализы, получил через интернет консультация по фактам анализов/рентгена и так далее. Об этом человек и вещает.