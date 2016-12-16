Компания «Доктор на работе» запустила первую в России телемедицинскую платформу, с помощью которой пациенты могут получить удаленную помощь, рассказал «Роем!» основатель компании Станислав Сажин. Платформа обеспечивает удаленные консультации между врачами и пациентами, включающие в себя постановку диагноза и выдачу рекомендаций по лечению.

Решение запущено для того, чтобы партнеры проекта могли отработать технологию до того, как платформа будет запущена. В режиме коммерческой эксплуатации станет доступна только после принятия изменений в российском законодательстве. На данный момент в Российской Федерации удаленные консультации запрещены. Госдума планирует рассмотреть закон о телемедицине весной следующего года.

По словам Сажиина, он потратил на проект 1, 9 млн рублей.

Наша задача подключить к платформе максимум партнеров, все потестировать, чтобы к моменту закона уже чтобы все были готовы и сразу начали оказывать телемедицинскую помощь. Параллельно мы запускаем университет телемедицины, обучаем врачей, и допускаем к платформе только тех кто сдал экзамен, — говорит Сажин.