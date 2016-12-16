Баданин, новый главред «Дождя»: Мы почти не телеканал в классическом смысле и с каждым днем все меньше им являемся


Главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин рассказал о перезапуске канала.

  • Мы почти не телеканал в классическом смысле слова и последние три года с каждым днем все меньше и меньше им являемся.
  • Цель реформы применительно к дню — без уменьшения общих цифр по подписке сократить расходы на день, бросив все силы на производство вечернего шоу, где должны быть эксклюзивы, репортажи и колонки.
  • Есть аудитория, которая совершает покупку СМИ — либо газету в киоске, либо подписку — на эмоциях. У этой аудитории колонка Олега Кашина, например, может вызвать самые полярные эмоции — от желания возразить до желания солидаризироваться с ним и кричать «Путин — ***** [не прав]» или, наоборот, «Навальный — ***** [не прав]».

Бывший главред РБК Роман Баданин стал главредом телеканала «Дождь» в июне, должность была свободна с января 2016 года, после ухода Михаила Зыгаря.

«Это попытка приделать к телевизору голову»: Интервью нового главреда «Дождя» Романа Баданина о реформе канала, уходе из РБК и отношениях журналиста и власти — Meduza

В июне 2016 года главным редактором телеканала «Дождь» стал Роман Баданин — бывший главный редактор сайта РБК, который вместе с другими медиаменеджерами холдинга покинул его в мае; как принято считать, из-за давления властей на акционера РБК Михаила Прохорова в связи с публикациями о дочерях Владимира Путина и другими расследованиями. Придя на «Дождь», Баданин снова занялся производством новостей и расследованиями — на канале, например, уже вышел нашумевший репортаж о бизнесе друга детства Путина Петра Колбина; в то же время члены предыдущей команды канала постепенно его покидают. Илья Азар поговорил с Баданиным о том, как он меняет канал, зачем делать расследования, после которых ничего не меняется, и надо ли журналисту ходить на встречи в администрацию президента.

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое