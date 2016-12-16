Главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин рассказал о перезапуске канала.

Мы почти не телеканал в классическом смысле слова и последние три года с каждым днем все меньше и меньше им являемся.

Цель реформы применительно к дню — без уменьшения общих цифр по подписке сократить расходы на день, бросив все силы на производство вечернего шоу, где должны быть эксклюзивы, репортажи и колонки.

Есть аудитория, которая совершает покупку СМИ — либо газету в киоске, либо подписку — на эмоциях. У этой аудитории колонка Олега Кашина, например, может вызвать самые полярные эмоции — от желания возразить до желания солидаризироваться с ним и кричать «Путин — ***** [не прав]» или, наоборот, «Навальный — ***** [не прав]».

Бывший главред РБК Роман Баданин стал главредом телеканала «Дождь» в июне, должность была свободна с января 2016 года, после ухода Михаила Зыгаря.