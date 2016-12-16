На днях глава совета директоров Mail.ru Group, инвестор-основатель двух инвестиционных фондов, специализирующихся на робототехнике (пока, преимущественно зарубежной), меценат Дмитрий Гришин представил свой проект поправок, регулирующих правовой статус роботов. В развёрнутом интервью «Секрету Фирмы» предприниматель объяснил свою цель. Гришин отметил, что показан не финальный текст закона, а концепция, с которой можно поспорить. «Право — это основа управления государством, самая консервативная область человеческой деятельности. Я думаю, что это совершенно отдельный вопрос, насколько прогрессивно будет право. Давайте хотя бы в рамках старой, устоявшейся модели попробуем написать эти законы»:

Главная мотивация, которая у меня есть: системно проработанные правила игры позволят привлечь намного больше инвестиций в эту область. Сейчас, если ты решишь делать сотовый телефон, есть понятная процедура сертификации, известно, сколько времени это занимает, куда идти, и, главное, не нужно менять законодательство.

Вторая важная мотивация — не упустить хорошие возможности. Все компании пытаются тыкаться в разные юрисдикции […] Uber открыл офис в Питтсбурге, чтобы Питтсбург разрешил тестировать автопилот […] Мне показалось, что это хорошая возможность для России попробовать стать законодателем моды в области регулирования.

[…] Я реалист и понимаю, что, помимо законодательства, нужны инвестиции, экосистема, но это понятный чёткий первый шаг.