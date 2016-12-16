На днях глава совета директоров Mail.ru Group, инвестор-основатель двух инвестиционных фондов, специализирующихся на робототехнике (пока, преимущественно зарубежной), меценат Дмитрий Гришин представил свой проект поправок, регулирующих правовой статус роботов. В развёрнутом интервью «Секрету Фирмы» предприниматель объяснил свою цель. Гришин отметил, что показан не финальный текст закона, а концепция, с которой можно поспорить. «Право — это основа управления государством, самая консервативная область человеческой деятельности. Я думаю, что это совершенно отдельный вопрос, насколько прогрессивно будет право. Давайте хотя бы в рамках старой, устоявшейся модели попробуем написать эти законы»:
Главная мотивация, которая у меня есть: системно проработанные правила игры позволят привлечь намного больше инвестиций в эту область. Сейчас, если ты решишь делать сотовый телефон, есть понятная процедура сертификации, известно, сколько времени это занимает, куда идти, и, главное, не нужно менять законодательство.
Вторая важная мотивация — не упустить хорошие возможности. Все компании пытаются тыкаться в разные юрисдикции […] Uber открыл офис в Питтсбурге, чтобы Питтсбург разрешил тестировать автопилот […] Мне показалось, что это хорошая возможность для России попробовать стать законодателем моды в области регулирования.
[…] Я реалист и понимаю, что, помимо законодательства, нужны инвестиции, экосистема, но это понятный чёткий первый шаг.
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ну, прочитал. Теперь понятнее. Обычное пиар-сопровождение отраслевых инвестиций в стилистике Стива Маска или, иначе, Илона Джобса.
Футболка, нарочитая полная демократичность, эксцентрика в мыслях и планах.
Нужно чтот такое зафиндилить, типо «будущее сегодня». Ну, а далее бред уже идет бесконечно… Роботы находят себе пару по робо-сети, отчисляют часть заработанных трудом по сосанию пыли стредств на робсчет, после чего оплачивают на робозаводе сборку своих потомков…
Глюки и сбои регулируются уголовным робокодексом, по ним составляются протоколы… блабла…
Характерно, что подобную ахинею легко может нести и любой школьник и любой журналист и просто — любой. Но они и не несут, ибо их никто и слушать не будет. А вот проплатить размещение своего интервью, да еще и задекларировав 100 000 000 долл. инвестиций — тут круто.
Одним словом все понятно. Недра. Жалко только, что если в штатах такой подход принят, то здесь русский парень, выпускник приличного технического ВУЗа лепит на чистом глазу такую хрень. Мне всегда казалось, что нашей отличительной чертой являлась всегда сдержанная эффективность, а не вброс.
А что прочли? Интервью или законопроект? Законопроект — гладкий. Там есть даже ответ на вопрос, зачем нужен «реестр роботов».
Плохо читали, Гришин объяснил.
Что если не в реестре — то ты лично отвечаешь за это говно. Если в реестре — и робот балуется, то не важно кто владелец, важно кто выставил робота:
Бла-бла-бла:
Робот признается роботизированным агентом с момента регистрации в едином государственном реестре роботизированных агентов. До момента такой регистрации действия робота рассматриваются как действия его владельца
Бла-бла-бла
Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, осуществлявшее разработку, производство и (или) настройку роботизированного агента несет ответственность
бла-бла-бла.
я интервью прочитал. Законопроект не читал.
и т. п. — проблема высосана из пальца. Причем все аргументы — такие же умозрительные и притянуты за уши.
И поясню, почему отношусь скептически.
Дело в том. что существует такая практика и традиция. Изобретатель, инженер, программер — творит и реализует, а законодатель потом (когда считает нужным) создает правила и регулятор регулирует.
Почему, зачем, как будут эти законы и правила создаваться — сия тайна велика есть. На то он и законодатель. И базируется это все дело исходя из Права, увязывается с другими разделами, итп. ит.д. И делают это специальнообученные люди — юристы. В этом случае к делу привлекаются инженеры, но только в качестве экспертов.
Т.е. ни Даймлер ни Дизель ни Королев ни фон Браун — законов не выдумывали. В лучшем случае — консультировали юристов. Т.к. у закона — совершенно свои соображения и цели.
Все люди были неглупые эти Джобсы и Гейтсы (у гейтса даже папа был юрист) но им хватало ума не лезть в законотворчество. Но это «у них».
У нас же народ проще смотрит на это (с некоторых пор). И полагает, что каждая кухарка теперь может. Подумаешь, закон нафигачить? Да еще и в мировом маштабе, желательно. Ибо нет просто понимания смысла и пользы и силы этих самых законов, строчат и принимают все подряд, не заморачиваясь, один хрен соблюдать потом не планирует никто.
И поскольку роботов уже полно везде и все прекрасно работают и регулируются
На «западе» юристов как собак нерезанных — но не спешат чтото фигачить законы о роботах. Лень? Тупые? Не думаю.
При этом, все узлы и детали и электрика итп — регулируются, например в ЕС, кучей директив и регламентов. Унитазы и те испытываются по куче параметров.
А то, что какойто деятель специально чтото там вредоносное прошьет в робота — это тупо уголовка, да и все. Тоже все прописано.
Но шаговый двигатель или серва или кабель или контроллер (если изготовлены по всем требованиям электробезопасности итп), даже собранные в кучку, никакой опасности не несут. Чего их в госреестр записывать?
«Да не в этом дело». Сейчас даже мобильный телефон толком не принадлежит владельцу, Гугло-Эппл делает в нём что хочет. Вспомните трагические случаи, когда эта гадость начинала себя обновлять и пиновать в роуминге, помимо воли владельца и даже за пределами его контроля. В айос просто не было пимпы чтобы запретить пинговаться. В итоге люди попадали на деньги. Так и с роботами. Гришин предлагает добровольно записывать роботов в реестр, и таким образом производитель берёт на себя ответственность, ведь управляет роботом он или его софт, а не владелец физического объекта.
Закон, кстати, писал матёрый юрист из Dentons, самой большой юридической фирмы мира, вовсе не российской, а глобальной.
>>На «западе» юристов как собак нерезанных
Вот, кстати, о собаках. Это же биороботы человека. И до сих пор нет вменяемых норм ответственности за собаку. Может с собак начать? Реестр собачачий нужен? То есть, некий список собак с параметрами с точки зрения потенциальной возможности покусать человека с тяжелыми последствиями (или даже сожрать)? Возможно. Но ещё нужнее закон, по которому за действия собаки полностью отвечает хозяин. Есть такой закон? Не совсем есть. Проблеме столько лет, а закона толкового нет. Вас собака покусала? Нет — это хозяин собаки вас покусал посредством собаки. Пусть ответит. Вплоть до разрешения «покусать» хозяина в качестве самообороны в случае нападения его собаки на вас. Так что с собаками бы хотя бы разобрались.
и т. д. и реестры, реестры, реестры… пиастры.пиастры.
P. S. Гришина не читал. Пролистал по краткой диагонали, ибо текст формата бла-бла-бла лень читать.
А в случае роботов, конечно, разумно разделить зоны ответственности между изготовителем, сертификатором (тестером) и эксплуатантом (владельцем). И кстати, депутаты тоже должны тогда отвечать за некачественные законы, по которым все эти субъекты взаимодействуют. Но, блин, роботы давно среди нас! Сначала нужно их выявить!))) А автопилот самолета?! Это же робот от которого зависит жизнь сотен людей в каждом самолете и сколько их в воздухе одновременно? Ужас сколько. А системы поддержания жизни больных? Там всё в порядке с розетками и бесперебойниками? Нужен закон для систем жизнеобеспечения, систем инфраструктурных,
А автоматика на жд? А… Мда. Проблема имеет место быть.
А системы, которые нацелены друг в друга ракетами с ядерными боеголовками — там же тоже куча «роботов» внутри.
В глушь, в тайгу — куда-нибудь на берег индийского океана — немедля!
Тут, как и в проблеме с недрами ПБД, от человека нужно плясать. В ПБД во-первых, нужно защитить человека от генерации его вклада в ПБД. Но это даже никем не обсуждается.
И в проблеме с роботами тоже — именно сам человек должен принимать личное осознанное решение в пространстве какой степени роботизации он хочет жить. Получается, что и такие пространства нужно определить, классифицировать и реализовать их и право выбора человека (в плане футурологии).
>> роботы давно среди нас! Сначала нужно их выявить
и т. д.
А ещё инопланетяне.
Вдруг они захотят легализоваться и произвести инвестиции, а мы не готовы?
Опять же, методы воспроизводства у них будут традиционные или нет?
В общем, серьёзный вопрос, нужна проработка на уровне профильных комитетов госдумы — по вопросам семьи и брака, инвестиционной политики
А реестр роботов и инопланетян надо ЗАГСы обязать вести.
раз я столько комментов по данной теме написал — пришлось вчера слушать его интервью (почти 50 мин) на Эхе.
и т. п. Они там «не понимали» типо, кто будет отвечать за авиацию, за сброс атомных бонб и прочее. А теперь какбы все туповато-толерантные, а мы им должны написать закон о роботах, после чего они срзу понесут миллиарды миллионов в компании, которые делают роботов (путем сборки их их ардуинок (на базе чипа Тексас инструментс)), севромашинок и т. д. Они эти все приблуды сделали (из чего собирать роботов), а закон сами себе не собразили написать, ждали Светоча, который им откроет глаза….
Штоб понять. Все проще оказалось: дело не в бобине, а в том. что типо «инвесторы» осторожничают с вложениями в гениальные разработки (роботов), мотивируя тем, что типо законы не проработаны и прочее.
Вроде взрослый чел, а видно, что имея на вложения по сто лямов зелени (!), не работал, по факту, с инвесторами. (это может и смешно звучит — но это так).
Ему деликатно намекают, типо. А он не понимает: я вам ща законы на весь крещоный и не крещоный мир, разработаю!
Короче, все понятно. Типо там тупые, и не понимают, как создать закон, штабы отрасль индустрии начала фигачить. Ага. В таком стиле: а если дрон комунить на глову упадет? Кто будет отвечать?
Кароче, недра, БПД и тому подобное.
>>Ему деликатно намекают, типо. А он не понимает:
Походу этот чувак и/или его инвесторы реально дискавери не зырят?!
«В 2012 году компания Amazon вложила 775 миллионов долларов в роботизацию своего склада, а в 2016 году она начала экономить на этом решении.
https://life.ru/t/наука/420543/roboty_kompanii_amazon_nachali_prinosit_dienghi
Компания Kiva роботизировала 13 центров обработки компании Amazon в 2012 году. Сумма контракта составила 775 миллионов долларов. Роботы полностью автоматизировали процесс хранения, комплектования и упаковки. 15 июня Deutsche Bank опубликовал информацию, согласно которой Amazon сократила оперативные расходы на 20%, что составило 22 миллиона долларов на каждый склад, сообщает Business insider.
Экономия затрат происходит путём простого повышения эффективности. Раньше цикл работ занимал от 60 до 75 минут, а после внедрения роботов всего 15. На 50% повысилась вместимость складов за счёт более правильного использования пространства и уменьшения ширины проходов.
По оценкам Deutsche Bank, компания Amazon может сэкономить ещё 800 миллионов долларов разово, когда роботы Kiva появятся во всех 110 центрах обработки. Пока роботизировано только 13 складов.
Роботы Kiva — это жёлтые машины квадратной формы, передвигающиеся при помощи колёс. Они всего 35 сантиметров в высоту, но весят почти 150 килограммов. Железные кладовщики спокойно перемещают трёхсоткилограммовые упаковки со скоростью восемь километров в час. За их слаженной работой можно понаблюдать на этом видео:»
Помимо оранжевых умных тележек, на видео видны и антропоморфные агрегаты в жилетках.
отличный ролик про складских роботов))) типо, их выдумали, сделали, юзают — а закон забыли написать. Дибилы, мля.
Но мы восполним етот пробел! Представляю, как пыряется этот Гришин туда со своими идеями и деньгами, и как его деликатно отшивают те, кто уже обставились роботами с ног до головы.
А ведь логика блестящая у них — сами фигарят без законов пока (только тех.регламенты) потом напишут по необходимости. А нам, кажись, этот чел (энергии не занимать) впарит и законы и ограничения — опять отстанем лет на семьдесят чисто на бюрократии.
Что характерно — если его спросить: а вот допустим с болгарии если приедет в штаты спец по роботам и предложит закон всемирный — его сразу нах… посылать или всерьез предложение рассматривать? Но к себе, ясен пень, не применяет такой вариант.
А вот и закон (или указ?).
http://www.i-mash.ru/news/zarub_sobytiya/86805-avtonomnye-chevrolet-bolt-vyjjdut-na-dorogi.html
«Корпорация GM (США) объявила о начале испытаний беспилотных автомобилей собственного производства на дорогах штата Мичиган. Соответствующий указ подписал губернатор штата Рик Снайдер.
Новый закон позволяет тестировать авто, которые в том числе не предусматривают присутствие в них водителя и могут не быть оборудованы рулевым колесом. »
Ну, нам-то закон не указ!)