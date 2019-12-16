Мосгорсуд 20 декабря рассмотрит иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive. «В связи с тем, что нами было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций», — подтвердил «Ъ» руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. Требования включают блокировку Twitch в РФ и взыскание компенсации в размере 180,345 млрд руб., сообщила «Ъ» представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева. По ее словам, на этапе подачи иска в августе холдинг требовал только блокировки, затем было заявлено требование о компенсации в €2,1 млн (около 147 млн руб. по курсу ЦБ), а требование 180 млрд руб. было предъявлено на заседании 29 ноября.

В Rambler подтвердили, что «сумма требований существенная», отметив, что итоговую компенсацию определит суд, «исходя из фактически установленных обстоятельств». Как пояснил источник «Ъ», сумма в 180 млрд руб. образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тыс.— на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб.