Сотовый оператор официально заявил, что «защитит своих клиентов от навязчивых подписок в интернете». В компании заметили, что абоненты часто подписываются на платный контент непреднамеренно. Подписка может оформиться после нажатия кнопки с текстом «OK», «Смотреть», «Читать», «Попробовать» и т. п. Теперь условия подписки должны быть прозрачными и сообщаться абоненту перед подключением. Кроме нажатия на кнопку, для подписки надо будет ввести присланный код: двухфакторная аутентификация подтвердит сознательное намерение абонента подписаться на сервис.

Теперь при подключении подписок клиент сможет сразу увидеть всю необходимую информацию о стоимости сервисов и периодичности оплаты, наличии или отсутствии бесплатного промо-периода и его сроках. Тот же подход применяется и для визуального отображения — если кнопка ведет к подключению сервиса, она будет называться «Подключить».

Устранение нежелательных подписок вписывается в новую стратегию «Билайна» по улучшению клиентского сервиса. Фокус на корпоративных сервисах и экономия на инфраструктуре обслуживания частных абонентов уже привели к оттоку клиентов и потере второго места в России по размеру абонентской базы.

В середине 2019 года глава МТС рассказал, что после радикального сокращения «навязываемых услуг» привели к потере 5 млрд рублей по итогам года, но заметно увеличили готовность абонентов рекомендовать оператора другим людям. По итогам 3 квартала 2020 года выручка упала у «Билайна» и «Мегафона», а у МТС выросла. На это тоже мог повлиять отказ от мошеннических подписок.