Администраторы сообществ смогут зарабатывать в полтора раза больше денег, если оптимизируют контент под факторы, влияющие на монетизацию. Например, он должен оказаться интересен не только подписчикам паблика, но и людям, у которых окажется в рекомендациях или в ленте. Доход можно будет увеличить, «привлекая аудиторию с внешних ресурсов». Положительно на нём скажется использование нативных для ВК форматов: загрузка видео в соцсеть вместо ссылки на YouTube, публикация через редактор статей вместо ссылки на статью на сайте и т. д. В ВК отмечают, что усилили защиту от накруток подписчиков и охватов, а также что плагиат и нарушение правил соцсети приведут к снижению доходов.

С 1 февраля 2021 года перестаёт существовать рекламная сеть ВКонтакте и запускается платформа, агрегирующая все способы заработка. Способы включают «донаты» (ежемесячные пожертвования платных подписчиков), «гранты для авторов, разработчиков и бизнес-проектов», возможность зарабатывать на своей музыке, нативку «без метки „Реклама“, комиссий и лимитов», пожертвования и целевые сборы, покупки и рекламу в мини-приложениях VK Apps, продажу товаров через магазин в сообществе, доходы от просмотров рекламы, которая будет размещаться автоматически с учетом заданных администратором паблика параметров.