Администраторы сообществ смогут зарабатывать в полтора раза больше денег, если оптимизируют контент под факторы, влияющие на монетизацию. Например, он должен оказаться интересен не только подписчикам паблика, но и людям, у которых окажется в рекомендациях или в ленте. Доход можно будет увеличить, «привлекая аудиторию с внешних ресурсов». Положительно на нём скажется использование нативных для ВК форматов: загрузка видео в соцсеть вместо ссылки на YouTube, публикация через редактор статей вместо ссылки на статью на сайте
С 1 февраля 2021 года перестаёт существовать рекламная сеть ВКонтакте и запускается платформа, агрегирующая все способы заработка. Способы включают «донаты» (ежемесячные пожертвования платных подписчиков), «гранты для авторов, разработчиков и бизнес-проектов», возможность зарабатывать на своей музыке, нативку «без метки „Реклама“, комиссий и лимитов», пожертвования и целевые сборы, покупки и рекламу в мини-приложениях VK Apps, продажу товаров через магазин в сообществе, доходы от просмотров рекламы, которая будет размещаться автоматически с учетом заданных администратором паблика параметров.
Рекламная сеть ВКонтакте будет работать в прежнем режиме до 1 февраля. В этот день её участники автоматически присоединятся к партнёрской программе, а ВКонтакте начнёт проверять их на соответствие обновлённым правилам. Если всё в порядке, они продолжат зарабатывать, причём выплаты будут рассчитываться по новым условиям. Сообщества, которые не состоят в рекламной сети, могут подать заявку на подключение к партнёрской программе уже сейчас. Они должны соответствовать новым правилам и вступят в программу с 1 февраля.
Вслед за партнёрской программой ВКонтакте запустит специальный раздел о способах заработка на платформе. Из него можно будет узнать обо всех доступных инструментах монетизации и их преимуществах, а также прочитать рекомендации, как получать лучшие результаты при работе с ними.
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