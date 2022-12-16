Минцифры разработало законопроект, который обяжет мобильных операторов бесплатно блокировать автообзвон, сообщается в Telegram-канале министерства. Ведомство подчеркнуло, что спам-звонки запрещены статьей 18 закона «О рекламе». Блокировка коснется именно автообзвона — его оператор связи может определить при помощи специального софта, пояснило Минцифры. Кроме того, ведомство предложило, если позволяет техническая возможность, обязать операторов сообщать абонентам, какая компания им звонит. «Навязчивой телефонной рекламы станет меньше. Абонент будет понимать, кто звонит и стоит ли поднимать трубку», — говорится в сообщении. Как писал «Коммерсантъ» в июне, с начала по конец весны доля абонентов, столкнувшихся со спам-звонками и мошенниками, выросла до 70%. Эксперты тогда связывали ситуацию с «социальным напряжением».

По мнению аналитика MForum Analytics Алексея Бойко, операторы должны поддержать инициативу Минцифры, но за многие годы существования этой рекламной модели сформировался обширный пул бизнесов, который понесет потери от ее реализации. Речь идет о рекламных агентствах, продающих эту услугу, разработчиках софта спам-обзвона, разработчиках сторонних приложений по определению спама, а также самих операторов. Кроме того, на 3–5% сократится голосовой трафик, что косвенно также может сказаться на финансовых показателях операторов, говорит Бойко.