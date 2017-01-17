Почти все дети в цивилизованном мире учатся в школах, почти все они учатся хуже, чем хотели бы их родители, и очень многие родители готовы тратить деньги, чтобы они учились лучше, — идеальная боль и идеальный рынок.

Тысячи офлайн и десятки онлайн проектов в разных странах пытаются это рынок занять, и сегодня #стартапдня — один из самых успешных стартапов в этой области: индийский образовательный проект для школьников под жутким названием Byju’s — не представляю, как это читается.

Что они делают? В споре учителя-робота с учителем-человеком Byju’s выбрал комбинацию того и другого: они продают ученикам и автоматизированный образовательный контент, и доступ к живым преподавателям. На Byju’s есть записанные видеоуроки, тесты и системы обратной связи, подсказывающие, над чем надо работать по результатам тестов. И есть живые люди: преподаватели-звезды ведут вебинары, преподаватели попроще (подозреваю, что просто студенты или даже старшеклассники) доступны для консультаций один на один. Платно и то, и другое, но есть бесплатная неделя, чтобы распробовать.

Все курсы разбиты на две большие группы: подготовка к стандартизованным экзаменам типа наших ЕГЭ и ГИА и обычная школьная программа, соответствующая обычному стайерскому образованию. Цифр я не встречал, но на качественном уровне в интервью основатель говорит, что именно обычное обучение — основа бизнеса. Если это правда, то восхищаюсь предусмотрительностью и разумностью индусских родителей.

Основной продукт для потребления всех этих возможностей — естественно мобильное приложение. Если у клиента нет подходящего устройства, то это не беда, Byju’s при необходимости ещё и простенький планшет продаст. Наверное, по специальной цене, но главное с твердой уверенностью, что на этом устройстве ребеночек точно учиться сможет. (Вообще, интересный подход, но главный товар должен быть достаточно дорогим, чтобы это работало; кроме образования и телемедицины ничего в голову с ходу не приходит.) А если нет достаточно качественного интернета, чтобы качать гигабайты видеоуроков, то Byju’s пришлет по почте записанную SD-карточку.

Показатели у проекта уже большие, подняли за всю историю $150 миллионов, в прошлом учебном году было 150 тысяч платных пользователей и выручка $20 миллионов. Такие размеры позволяют, во-первых, отрываться от потенциальных конкурентов количеством и качеством материалов — преподавателя-звезду найти несложно, да и любую систему всегда можно запрограммировать, а вот снять десяток тысяч часов качественных видео-курсов и обновлять их под изменения программы — уже не так просто. Во-вторых, Byju’s активно развивает продукт. Само обучение я не тестировал, но и, просто ходя по сайту, натыкаешься на интересные дополнительные сервисы: от отдельного приложения для родителей, чтобы удобнее следить за обучением детей, до помощи абитуриентам с составлением сопроводительных писем в ВУЗ.

Мне кажется, отличный проект с большим будущим.

Posted by Alexander Gornyi on Monday, 16 January 2017