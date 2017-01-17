Генеральный директор хостера Timeweb (третье место по количеству доменов зоны .ru) Александр Бойков покинул компанию. Он проработал в ней 10 лет с момента основания в 2006 году. Его место займёт финансовый директор Андрей Баширов.

Я ухожу с поста CEO в Timeweb.

За 10 лет я построил компанию, входящую в TOP-3 на рынке хостинга в России. Собрал классную команду. Построил систему управления на уровне западного бизнеса. Бизнес прибыльный и стабильно растёт в 4 раза быстрее рынка из года в год.

Пришло время двигаться дальше. После поездки в Долину осенью, я вдохновился работой за пределами России. Уже сейчас я инвестирую только в международные стартапы. И себя, как CEO, хочу применить на мировой арене. Понимаю, что там конкуренция гораздо выше. И для меня это вызов, возможность выйти на новый уровень. Меня это двигает вперед.

Я обдумывал эту идею пару месяцев и решил, что дальше моя команда способна идти самостоятельно. Мы вместе прошли огонь и воду, и я им доверяю. Смена CEO компании — новый и очень интересный опыт и для меня, и для команды. Нужно просчитать множество моментов.

Кому я доверяю управление компанией? Прошу любить и жаловать, Andrey Bashirov. В нашей компании он работал финансовым директором с 2014 года. Это давало ему доступ ко всем процессам и проектам в компании. Андрей в последнее время был хорошо погружен в операционную деятельность. Поэтому я без сомнений передаю ему этот пост.

Я буду держать руку на пульсе компании: продолжаю контролировать работу компании на совете директоров, согласовывать стратегию и другие ключевые точки.

Мало кто в России вообще передавал управление, будучи CEO. Тем более делал это успешно. Открытых кейсов не найти. Я готов рассказать отдельно, как это происходило у нас. Что именно вам интересно?

PS: поздравлять тоже можно Posted by Alexander Boykov on Tuesday, 17 January 2017

По данным Kartoteka.ru, Бойков владеет хостером пополам с партнёром Дмитрием Тарасовым. В 2015 году компания получила 3,8 млн чистого убытка при 276,6 млн выручки. «До 2016 года мы все деньги реинвестировали и даже брали кучу кредитов и лизингов. Рентабельной компания всегда была. В 2015 году я стал бережно относиться к деньгам, закрыл кучу проектов, обнаружил большие запасы по серверным ресурсам. Это позволило снизить реинвестиции», — прокомментировал «Роем!» Бойков.

По его словам, пока он не найдёт для себя новую нишу на западе, он будет заниматься небольшими инвестициями во множество проектов — в планах войти в 40 компаний за 4 года. В конце прошлого года Бойков стал миноритарным акционером компании WhatsHelp, которая помогает общаться с клиентами через мессенджеры, и компании Stream.Pub, которая помогает монетизировать зрителей игровых стримеров. Как сказал Бойков «Роем!», у него есть ещё инвестиции, но разглашать он их пока не может.