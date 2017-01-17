Российский сервис онлайн-бронирования Biletix купил портал Travel.ru у своего конкурента Oktogo. Сделка в настоящий момент близка к закрытию, знают два источника, знакомых с ситуацией в компании. Сумма сделки не раскрывается, в 2013 году стоимость актива оценивалась в $2 млн.

Часть персонала Travel.ru переходит на работу в Oktogo. По словам одного из источников, близкого к Biletix, российский рынок выездного онлайн-туризма сократился в 2016 году из-за ослабления рубля, поэтому игрокам, ориентированным на продажу билетов и туров на зарубежные направления приходится сокращать затраты.

У Biletix, по данным Forbes, более 70% продаж приходится на внутрироссийский туризм, в первую очередь на Сочи и Семфирополь. В этом направлении будет скорректирован и бизнес Travel.ru, который изначально был ориентирован на выездной туризм, резюмирует источник. По его словам, ресурс мог быть продан с существенным дисконтом к оценке 2013 года.

Biletix находится на 11 месте рейтинга самых дорогих интернет-компаний России 2015 года по версии Forbes. Стоимость компании оценивается в $300 млн. Biletix принадлежит компании «Випсервис», крупнейшему консолидатору по продаже железнодорожных и авиационных билетов, который выступает ведущим партнером национальных перевозчиков «Аэрофлот» и РЖД.

В августе 2013 года Travel.ru был продан букинг-стартапу Марины Колесник Oktogo, сумма сделки по официальным данным составила около $2 млн. Travel.ru был основан в 1998-м году при поддержке Mail.Ru, в 2000-м Mail.Ru довел свою долю до 51%. Остальные 49% принадлежали основателям — 22% Асе Патрышевой, 22% ее мужу Сергею Трофимовскому и 5% их партнеру Антону Никитину. В 2003-м году пакет Mail.Ru выкупил предприниматель Андрей Озолинь, тогда владевший «Магазином горящих путевок». В 2005-м при продаже «Магазина горящих путевок» владельцам холдинга «Туральянс» покупателям отошел и Travel.ru (у основателей осталось 22%).

Обновлено в 16:40