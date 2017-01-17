Компания App Annie опубликовала отчет по мировому рынку мобильных приложений за 2016 год. Лидером по доходам в России оказалось приложение «Одноклассники». Далее идут приложение «ЛитРес» Read! для чтения электронных книг, сервис для знакомств Badoo и Яндекс.Музыка. Год назад по доходам лидировали те же «Одноклассники», Read!, Badoo, в пятёрке присутствовали Viber и ivi.

Самыми скачиваемыми приложения в России стали: WhatsApp, VK, Viber, «Сбербанк онлайн» и «Одноклассники». Из топ-5 за год пропал Skype, но появилось банковское приложение. Среди паблишеров лидировали Mail.ru Group, «Яндекс», Facebook, Google, а также китайская Cheetah Mobile, известная выпуском мобильных инструментов Clean Master, Battery Doctor и CM Applock.

Россия по числу скачанных приложений в Google Play вышла на 5 место в мире с показателем 48 млрд загрузок. На первом месте Индия, незначительно опередившая лидера прошлого года США.

Всего по миру В 2016 г. мировые загрузки приложений превысили 90 млрд, при этом прирост загрузок на iOS App Store и Google Play составил 13 млрд.Общее время, проведенное пользователями в приложениях по всему миру, в годовом исчислении выросло более чем на 150 млрд часов, достигнув в 2016 году почти 900 млрд часов. В 2016 году издателям на iOS App Store и Google Play было выплачено $35 млрд дохода. Таким образом, годовой прирост составил 40%.

В 2016 году мобильные игры принесли 75% доходов паблишеров на AppStore и 90% - Google Play. Если учитывать доходы компаний от независимых магазинов приложений и от продаж рекламы, то общий доход паблишеров составит почти $89 млрд. В 2016 году Китай впервые стал лидером по доходам в App Store, сместив с первого места США.