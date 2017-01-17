Чем Навальный отличается от мелкопоместного чиновника?

Ничем.

Прочитав нейтральную, взвешенную и обоснованную критику в свой адрес (см. пост "Заставили быть старостой", http://tema.livejournal.com/2391758.html), Навальный, как настоящий мелкопоместный чиновник, начинает строчить доносы и использовать админресурс.

"Челябинское УФАС России проводит внеплановую проверку действий центра развития туризма Саткинского района, который без торгов заключил договор на разработку логотипа и фирменного стиля Сатки со студией Артемия Лебедева. Жалобу на контракт подал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Власти заявляют, что соблюли все необходимые процедуры при заключении контракта."

- Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3192813

"Добавим, по данным Челябинского УФАС, Фонд борьбы с коррупцией с аналогичным заявлением недавно обращался в антимонопольную службу в отношении одного из учреждений Санкт-Петербурга, также заказывавшего у Артемия Лебедева логотип города. Санкт-Петербургское УФАС даже возбудило по этому поводу административное дело, и разбирательства в северной столице продолжаются до сих пор."

- Источник: https://www.znak.com/2017-01-13/fond_alekseya_navalnogo_pozhalovalsya_v_fas_na_satku_i_artemiya_lebedva

И так далее.

Еще из пары мест приходят новости о том, что поступили запросы из ФБК, которые пока не попали в прессу. Все свидетельствует о том, что таких запросов десятки.

При этом на сайте https://fbk.info/ ни слова об этой общественно полезной деятельности нет.

Я предлагаю не мелочиться.

Смотрите. Заходите на сайт студии. Нажимаете на "Наше все". Видите страницу https://www.artlebedev.ru/everything/. Там есть ссылки на 3274 работы, которые мы сделали за 21 год нашей работы.

Моя студия - лучший пример частного бизнеса в России, не считая всяких ферм, софта или балета. Понятно, что тебе такой пример стоит у борцов с коррупцией как кость в горле, потому что они считают, что все в России должно быть через жопу, через знакомых банкиров или через диссидентство. Соряныч, что не вписался в шаблон!

Предлагаю узнать, почему в 1997 году был сделан логотип Яндексу. Или почему в том же году был сделан сайт Госдумы. Или почему сайт Центрального банка сделан в студии. Или почему для Перми, Одессы, Екатеринбурга, Ярославля, Хибин, Питера, Москвы, Крыма, Старой Руссы, Калужской области, Саратова сделали логотипы в нашей студии, а не в других. Или почему в каждом поезде московского метро висит схема, на которой напечатан логотип нашей студии и фамилии всех - от верстальщика до менеджера. Или почему в Шереметьеве и Пулкове наши сайты и навигация. Или почему у Большого театра, парка Горького, сада Эрмитаж, парка Шевченки в Киеве, Якитории или Московского метро наши логотипы. Или почему сайты Альфа-банка, Газпрома, ТНК-БП, банка Возрождение, Киевстара, Моспромстроя поддерживаются у нас больше десяти лет подряд.

Заодно не забудьте отправить запрос в Стамбул - нет ли коррупционной составляющей в заказа на дизайн светофоров (https://www.artlebedev.ru/svetoforus/2/)? И зарядная станция на площади Таксим законно ли стоит (https://www.artlebedev.ru/mito/charging-station/)?

Посмотрите на наших выпускников: https://www.artlebedev.ru/studio/20-years/

Может, еще к кому-нибудь в России приезжают столько стажеров? Проверьте всех - https://www.artlebedev.ru/internship/, жду результатов.

У некоторых борцов с коррупцией тонированные передние стекла, а мне бояться нечего, я езжу каждый день в метро без охраны.

У меня принцип - честному человеку бояться нечего. Проверяйте, потешьте самолюбие.

На меня со всех сторон, как в игре "Зомби против цветов", нападают всякие вурдалаки - попы, ветераны, едросы, либералы, комуняки, заднеприводные, а я от них отбиваюсь. И при этом работаю в самом тяжелом виде бизнеса - в интеллектуальном. За деньги и по контракту. Известно, что в нашей стране проще всего работать на ресурсах - лес и нефть они типа ничьи, а продаются хорошо. А интеллектуальные услуги они чьи угодно, только хуй продашь.

Я предлагаю вызов. Проверьте все 3274 работы в нашем портфолио. Отправьте заявки во все ведомства и компании, запросите все договоры и цены, подвергните сомнению все, что мы сделали. И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место.

Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику - первый кнут.