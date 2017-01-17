Алексей Навальный сообщил:
Мы взяли и по открытым данным составили список госконтрактов, полученных студией Лебедева. А когда составили, были просто шокированы, ведь по большинству контрактов нет никаких сведений, а это полностью противоречит и закону, и здравому смыслу, и, видимо, заявлениям самого Лебедева и его контрагентов.
Постоянно приходится читать «Лебедев и Ликсутов заявили, что схему метро студия сделала за 1 рубль!». Ну да, сегодня сделали за рубль, а завтра получили ещё подряд на 117 миллионов. Скромная добавка к одному рублю.
[…]
Вообще очень частая история в случае со студией Лебедева: в портфолио приводится пример работы и указано, что заказчик — департамент Х (культуры, транспорта и т.п.) Москвы, при этом контракта на сайте нет.
А главное, проверить ничего нельзя. Смотрите сами. В большинстве случаев скрыты и контракты, и стоимость, и акты приёмки.
Пикировка Навального и Лебедева началась 15 декабря. Тогда дизайнер высказался о трудовой биографии политика. По мнению Лебедева, Навальный — это популист-неудачник:
Насколько я могу судить, Навальный не сделал в своей жизни ровным счетом абсолютно ничего. Он обычный гражданский активист-популист. Может быть, я необъективен и пристрастен? Но что именно сделал Навальный? Если он адвокат, то где его довольные клиенты? Или где его адвокатское бюро? Когда он участвовал в «координационном совете оппозиции», этот самый совет за год (за год, сука!) не смог даже высрать собственный регламент, не то чтобы хоть что-нибудь сделать полезного.
Сегодня Навальный допустил, что Лебедев обижен из-за случившегося 5 лет назад:
Одним из первых кейсов РосПила была отмена коррупционного конкурса на создание сайта Большого театра (в 2011 году 5,4 миллионов рублей за сайт), заточенного, как мы позже узнали, именно под студию Лебедева).
Утром 17 января Лебедев обвинил Навального в доносительстве и предложил изучить 3274 работы Студии. В ответ на что Навальный и начал сбор статистики, но исключительно по государственным, муниципальным контрактам.
Чем Навальный отличается от мелкопоместного чиновника?
Ничем.
Прочитав нейтральную, взвешенную и обоснованную критику в свой адрес (см. пост "Заставили быть старостой", http://tema.livejournal.com/2391758.html), Навальный, как настоящий мелкопоместный чиновник, начинает строчить доносы и использовать админресурс.
"Челябинское УФАС России проводит внеплановую проверку действий центра развития туризма Саткинского района, который без торгов заключил договор на разработку логотипа и фирменного стиля Сатки со студией Артемия Лебедева. Жалобу на контракт подал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Власти заявляют, что соблюли все необходимые процедуры при заключении контракта."
- Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3192813
"Добавим, по данным Челябинского УФАС, Фонд борьбы с коррупцией с аналогичным заявлением недавно обращался в антимонопольную службу в отношении одного из учреждений Санкт-Петербурга, также заказывавшего у Артемия Лебедева логотип города. Санкт-Петербургское УФАС даже возбудило по этому поводу административное дело, и разбирательства в северной столице продолжаются до сих пор."
- Источник: https://www.znak.com/2017-01-13/fond_alekseya_navalnogo_pozhalovalsya_v_fas_na_satku_i_artemiya_lebedva
И так далее.
Еще из пары мест приходят новости о том, что поступили запросы из ФБК, которые пока не попали в прессу. Все свидетельствует о том, что таких запросов десятки.
При этом на сайте https://fbk.info/ ни слова об этой общественно полезной деятельности нет.
Я предлагаю не мелочиться.
Смотрите. Заходите на сайт студии. Нажимаете на "Наше все". Видите страницу https://www.artlebedev.ru/everything/. Там есть ссылки на 3274 работы, которые мы сделали за 21 год нашей работы.
Моя студия - лучший пример частного бизнеса в России, не считая всяких ферм, софта или балета. Понятно, что тебе такой пример стоит у борцов с коррупцией как кость в горле, потому что они считают, что все в России должно быть через жопу, через знакомых банкиров или через диссидентство. Соряныч, что не вписался в шаблон!
Предлагаю узнать, почему в 1997 году был сделан логотип Яндексу. Или почему в том же году был сделан сайт Госдумы. Или почему сайт Центрального банка сделан в студии. Или почему для Перми, Одессы, Екатеринбурга, Ярославля, Хибин, Питера, Москвы, Крыма, Старой Руссы, Калужской области, Саратова сделали логотипы в нашей студии, а не в других. Или почему в каждом поезде московского метро висит схема, на которой напечатан логотип нашей студии и фамилии всех - от верстальщика до менеджера. Или почему в Шереметьеве и Пулкове наши сайты и навигация. Или почему у Большого театра, парка Горького, сада Эрмитаж, парка Шевченки в Киеве, Якитории или Московского метро наши логотипы. Или почему сайты Альфа-банка, Газпрома, ТНК-БП, банка Возрождение, Киевстара, Моспромстроя поддерживаются у нас больше десяти лет подряд.
Заодно не забудьте отправить запрос в Стамбул - нет ли коррупционной составляющей в заказа на дизайн светофоров (https://www.artlebedev.ru/svetoforus/2/)? И зарядная станция на площади Таксим законно ли стоит (https://www.artlebedev.ru/mito/charging-station/)?
Посмотрите на наших выпускников: https://www.artlebedev.ru/studio/20-years/
Может, еще к кому-нибудь в России приезжают столько стажеров? Проверьте всех - https://www.artlebedev.ru/internship/, жду результатов.
У некоторых борцов с коррупцией тонированные передние стекла, а мне бояться нечего, я езжу каждый день в метро без охраны.
У меня принцип - честному человеку бояться нечего. Проверяйте, потешьте самолюбие.
На меня со всех сторон, как в игре "Зомби против цветов", нападают всякие вурдалаки - попы, ветераны, едросы, либералы, комуняки, заднеприводные, а я от них отбиваюсь. И при этом работаю в самом тяжелом виде бизнеса - в интеллектуальном. За деньги и по контракту. Известно, что в нашей стране проще всего работать на ресурсах - лес и нефть они типа ничьи, а продаются хорошо. А интеллектуальные услуги они чьи угодно, только хуй продашь.
Я предлагаю вызов. Проверьте все 3274 работы в нашем портфолио. Отправьте заявки во все ведомства и компании, запросите все договоры и цены, подвергните сомнению все, что мы сделали. И найдите хоть одну ошибку, хоть одно слабое место.
Только не забывайте народную мудрость, Алексей: доносчику - первый кнут.
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А что, были сомнения, что трата к примеру 400 тыс. рублей на логотип городу, в котором нет нормальных дорог, не распил?
Такие деньги на такую ерунду можно тратить только если уже всё есть, либо когда цель украсть.