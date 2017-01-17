Дизайнер Артемий Лебедев отказался от «онлайн-лирики» и счёл, что обвинения «студии Лебедева» в расхищении госбюджета надо обсудить на платном телеканале «Дождь». Ранее 17 января Алексей Навальный опубликовал в сети список госконтрактов, полученных студией Лебедева. Для части из них нет публично доступных документов закупки, стоимость работ скрыта. Навальный не хочет раньше времени ни в чём обвинять Артемия, но из практики фонда Навального «чётко следует одно: если прячут данные и контракты, значит, воруют. Много воруют. Завышают цены и засылают откаты».
Алексей Навальный написал пост — «Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику» (https://navalny.com/p/5197/)
Вдруг в помещении студии раздался страшный грохот. Это упал кусок потолка от гомерического смеха тех, кто прочитал этот ответ.
Узнав о том, что я крупный господрядчик, два часа хохотала бухгалтерия. Юристы бились в истерике. Менеджеры сгибались пополам от невозможности ржать дальше. Неудивительно, что потолок упал.
Алексей опубликовал таблицу, из которой следует, что в большинстве случаев «конкурс не объявлялся; контракта в реестре на сайте закупок нет».
Есть такое классический студенческий прием — писать реферат с двойными межстрочными интервалами. Тогда в два раза больше страниц получится. Алексей пользуется теми же методами.
Раз нет данных, так зачем таблицу раздувать? А если хочется раздувать, то предлагаю Алексею добавить в таблицу 57 крупных государственных контрактов на установку «знаков, рядом с которыми все фотографируются» www.artlebedev.ru/sign/. Вот где беспредел-то!
Но это все онлайн-лирика.
А что если мне устроить с Алексеем Навальным дебаты на До///де? Как вам идея?
Алексей, не сольетесь?
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