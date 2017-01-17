Алексей Навальный написал пост — «Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику» (https://navalny.com/p/5197/)

Вдруг в помещении студии раздался страшный грохот. Это упал кусок потолка от гомерического смеха тех, кто прочитал этот ответ.

Узнав о том, что я крупный господрядчик, два часа хохотала бухгалтерия. Юристы бились в истерике. Менеджеры сгибались пополам от невозможности ржать дальше. Неудивительно, что потолок упал.

Алексей опубликовал таблицу, из которой следует, что в большинстве случаев «конкурс не объявлялся; контракта в реестре на сайте закупок нет».

Есть такое классический студенческий прием — писать реферат с двойными межстрочными интервалами. Тогда в два раза больше страниц получится. Алексей пользуется теми же методами.

Раз нет данных, так зачем таблицу раздувать? А если хочется раздувать, то предлагаю Алексею добавить в таблицу 57 крупных государственных контрактов на установку «знаков, рядом с которыми все фотографируются» www.artlebedev.ru/sign/. Вот где беспредел-то!

Но это все онлайн-лирика.

А что если мне устроить с Алексеем Навальным дебаты на До///де? Как вам идея?

Алексей, не сольетесь?