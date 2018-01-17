«Яндекс» запускает сервис для поиска попутчиков — «Яндекс.Попутка», сообщила компания. Сегодня открывается регистрация водителей внутри приложения «Яндекс.Навигатор» в тестовом режиме. Приложение для пассажиров появится позднее — в ближайшие две недели, сказал представитель «Яндекса».

Сервис поиска попутчиков работает пока в Ростовской области и Красноярском крае. Искать попутчиков можно для поездок от 10 км. В зависимости от того, как пройдет запуск сервиса, компания решит, выводить ли его в другие регионы. Приложение предлагает размер компенсации для попутчика, но он лишь рекомендательный — окончательную цену водитель и пассажир назначают сами. За каждые 10 км приложение предложит заплатить 50 рублей.

В декабре 2017 года Яндекс.Такси объявило о запуске сервиса «Комбо» для совместных поездок. Цена поездки по «Комбо» на 20−40% ниже, чем по «Эконому», и она не увеличится, даже если попутчиков не найдётся. Сейчас «Комбо» работает только при заказе такси из Домодедово, однако в будущем он станет доступен в других аэропортах и районах Москвы, а также ближайшего Подмосковья.

Попутка отдельный сервис, не для таксистов, а скорее для обычных автомобилистов, уточнили в «Яндексе». Организационно он относится не к такси, а к подразделению георсевисов, куда входят Яндекс.Карты и Навигатор.