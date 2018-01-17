YouTube объявил о новом ограничении для каналов, которым разрешается размещать рекламу. Теперь доступ к рекламным бюджетам будут получать только площадки, зарабатывающие более $100 в год. Ранее в феврале 2017 года было введено ограничение по числу просмотров, доступ к рекламе получали только каналы, генерирующие более 4000 часов просмотра за год.
YouTube вводит ограничения для мелких рекламных площадок из-за того, что не может вручную контролировать миллионы часов UGC-контента, а алгоритмы пока с этой задачей не справляются. В прошлом году YouTube столкнулся с целой серией скандалов, связанных с нежелательным контентом. В марте 2017 года сотовый оператор Vodafone и несколько британских банков разорвали контракты с YouTube из-за того, что сервис показал рекламу в видео, которые могут навредить репутации — речь шла о роликах, содержащих пропаганду радикального ислама.
В конце ноября BBC провела расследование и обнаружило на YouTube некоторое количество роликов и комментариев к ним, содержащих элементы сексуального контента с участием несовершеннолетних. В результате рекламу из сервиса отозвали Adidas, Deutsche Bank, Mars и Cadburys. Уже после этого скандала глава YouTube Сьюзан Войжитски в своем блоге пообещала, что компания доведет число модераторов, следящих за качеством видео до 10 000.
Обновлено: 14:30
YouTube опубликовал официальные разъяснения по поводу новой рекламной политики:
20 февраля новые требования также вступят в силу для уже существующих каналов YouTube. Таким образом, льготные правила будут действовать в течение месяца. Однако по истечении этого времени владельцы каналов, у которых менее 4 000 часов просмотра или 1 000 подписчиков, больше не смогут получать доход от своих видео. Эти изменения затронут значительное количество каналов. Однако 99% из них — это каналы, доход которых за прошлый год составил менее $100. При этом 90% из них за последний месяц заработали менее $2,5. Если ваш канал больше не соответствует новым правилам, вам все равно будет выплачена ранее заработанная сумма в соответствии с правилами программы AdSense.
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И правильно делает, основная накрутка просмотров идет именно по мелочевке, 4000 часов в год это ерунда для нормального канала, даже мой канал который вообще никак не продвигается дает эти 4000 часов в месяц, кстати даже не знал сколько у него минут просмотра в месяц, пока на эту новость не прочитал….
https://www.youtube.com/user/avtogsm
>>ограничение по числу подписчиков — их должно быть более 10 000 чтобы площадка могла начать размещать рекламу.
А если пацаны какие-нить решат через ятуп лодки для олигархов рекламировать — где они возьмут эти 10 000 олигархов-подписчиков?
>>пообещала, что компания доведет число модераторов, следящих за качеством видео до 10 000.
Аааа, так это у них просто такое магическое число — 10 000?!
>И правильно делает,
Деб. иди уже отдыхай, совсем уработался, уже даже ненависным штатам аплодируеж за новые ограничения.
Вот честно, твой дебилизм и жажда тотальных ограничений уже достал в край, самоограничься уже и кайфуй молча мудак.
>Теперь доступ к рекламным бюджетам будут получать только площадки, зарабатывающие более $100 в год.
Т.е. чтобы отключить мотизиацию ее нужно сначала включить.
Вообще интересно сколько таким образом потеряет гугл, ведь таких показов наверняка большинство.
хрень полная. Если это не треш и угар, а сложные вещи (ремонт лодок, кинокритика, литературная критика, канал про деланье чего то руками) он долго будет сидеть без манетизации.