YouTube объявил о новом ограничении для каналов, которым разрешается размещать рекламу. Теперь доступ к рекламным бюджетам будут получать только площадки, зарабатывающие более $100 в год. Ранее в феврале 2017 года было введено ограничение по числу просмотров, доступ к рекламе получали только каналы, генерирующие более 4000 часов просмотра за год.

YouTube вводит ограничения для мелких рекламных площадок из-за того, что не может вручную контролировать миллионы часов UGC-контента, а алгоритмы пока с этой задачей не справляются. В прошлом году YouTube столкнулся с целой серией скандалов, связанных с нежелательным контентом. В марте 2017 года сотовый оператор Vodafone и несколько британских банков разорвали контракты с YouTube из-за того, что сервис показал рекламу в видео, которые могут навредить репутации — речь шла о роликах, содержащих пропаганду радикального ислама.

В конце ноября BBC провела расследование и обнаружило на YouTube некоторое количество роликов и комментариев к ним, содержащих элементы сексуального контента с участием несовершеннолетних. В результате рекламу из сервиса отозвали Adidas, Deutsche Bank, Mars и Cadburys. Уже после этого скандала глава YouTube Сьюзан Войжитски в своем блоге пообещала, что компания доведет число модераторов, следящих за качеством видео до 10 000.

Обновлено: 14:30

YouTube опубликовал официальные разъяснения по поводу новой рекламной политики: