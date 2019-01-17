Госбанк ВТБ сообщил о покупке 63% в ООО «Медиалогия», передали «Ведомости». Ранее проект контролировала группа IBS, Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого (владеют 75% и 25% группы соответственно). На сегодняшний день миноритариями «Медиалогии» остались гендиректор аналитического сервиса Александр Волков и Мацоцкий (16% и 21% соответственно).

7 января 2019 года IBS объявила о продаже своей «дочки», оффшорного разработчика Luxoft американской ИТ-компании DXC Technology примерно за $2 млрд. Меньше чем за 2 недели Анатолий Карачинский продал два связанных с Россией бизнеса.

«Медиалогия» появилась в 2003, как внутренний проект ИТ-холдинга IBS — платформа ищет материалы СМИ, соцсетей, обрабатывает их, рейтингует и позволяет автоматически анализировать содержание. Первый зампреда госбанка ВТБ Юрий Соловьев объяснил смысл покупки:

«Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ».

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Медиалогии» в 2017 году составила 668,5 млн рублей, чистая прибыль — 41 млн рублей. Стороны не раскрыли стоимость сделки.