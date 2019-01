По оценкам Publicis Group телесмотрение в России в 2018 году снизилось на 4,1%, несколько снизилась распродажа инвентаря (одновременно увеличился максимально разрешённый объём рекламы в час), тем не менее есть несколько бурно растущих категорий:

Самой динамичной категорией стали интернет-сервисы ( Joom , Cian , Mail.ru Group), их присутствие на ТВ выросло на 67%.

Joom Cian Mail.ru Group), их присутствие на ТВ выросло на 67%. Двузначный рост также показали общепит ( KFC , McDonald’s) и ритейл ( Joom , Pandao , X5 , Apteka.ru) — на 45% и 35%.



Крупнейшие категории, национальное размещение. MediaScope, TV Index, Russia 100K+, Network Spot and Sponsor’s lead-in in Commercial and Sponsorship breaks, P18+

Российский интернет, и e-commerce в частности, больше не может расти вслед за ростом проникновения сети — рост завершился. Продавцам приходится бороться за долю от тех, кто давно онлайн.