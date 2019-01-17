На расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи сотовые операторы в один голос заявили, что законопроект о «суверенном рунете» не готов к первому чтению, передал RNS.

В «Вымпелкоме» ( «Билайн») считают , что решения заложенные в законопроект увеличивают риски утечки персональных данных.

«Билайн») считают что решения заложенные в законопроект увеличивают риски утечки персональных данных. Представитель МегаФона объяснил , что законопроект предполагает , что операторы станут ответственными за возможные сбои в оборудовании , которым управляют не они , а Роскомнадзор.

что законопроект предполагает что операторы станут ответственными за возможные сбои в оборудовании которым управляют не они а Роскомнадзор. Представитель Tele 2 обратила внимание , что не проработана автономная работа платёжных систем.

что не проработана автономная работа платёжных систем. В МТС согласились с позицией МегаФона , а так же подчеркнули , что на фоне роста трафика не урегулированы технические вопросы , поэтому есть: «серьезный риск сбоев и деградации качества услуг связи».

Mail.ru Group и «Яндекс» на заседании комитета законопроект в целом поддержали. «Данный законопроект должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом. Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно», — заявил техдиректор MRG Владимир Габриелян. Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов считает, что законопроект требует серьёзной доработки, однако: «он вовремя направлен на защиту российского сегмента сети интернет».

Как уточнил «Коммерсант», на том же заседании замминистра связи Олег Иванов счёл обсуждавшийся проект готовым к принятию Думой в первом чтении: «Понятно, что вопрос достаточно новый и инновационный, что нужно широкое обсуждение на втором чтении как минимум. Но на данный момент таких замечаний, которые не позволили не принимать его в первом чтении, мы не отмечаем». Иванов подчеркнул: «Система связи настолько сильно влияет на промышленный потенциал государства, что государство не может позволить себе делать так, чтобы и сам интернет, и другие элементы оставались без должного управления, без должного контроля».

Глава думского комитета по информполитике Леонид Левин подытожил итоги заседания: рассмотрение законопроекта о «суверенном рунете» откладываться не будет.

«Законопроектом о суверенном рунете» называют поправки в законы «О связи» и «Об информации», они внесены в Думу 14 декабря 2018 года сенатором Андреем Клишасом, членом Совета Федерации Людмилой Боковой, депутатом Госдумы Андреем Луговым. Авторы предлагают законодательно закрепить понятие «точки обмена трафиком», а в дальнейшем присвоить им номера; провайдеры будут обязаны сообщать властям о подключении к международным каналам связи и установить «технические средства противодействия угрозам»; при необходимости, по распоряжению власти, операторы обязаны устанавливать предложенные маршруты прохождения трафика, подключаться только к «точкам обмена трафиком» из государственного реестра и сообщать регулятору устройство своих сетей и DNS подключений. Регулятор, при необходимости, может перехватить у операторов управление сетями связи. Де-факто он получает и право наложения вето на связь. Для отработки взаимодействий операторов и власти предусматриваются регулярные учения.