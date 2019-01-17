Платёжная система Mastercard намерена запретить сервисам после завершения Free Trial (бесплатного тестового периода) списывать деньги без явного на то согласия плательщика. Для первого платежа сервис будет обязан отправить покупателю или пользователю email или sms с полным описанием предстоящей транзации, одновременно сервис должен сообщить, как можно отказаться от подписки. Похожие условия, полное раскрытие сведений о платеже, инструкция по отписке, должны сопровождать и все последующие за первой регулярные транзакции. Mastercard не уточнил когда и в каких странах заработают новые нормы.