В приложении «Таксометр», для водителей Яндекс.Такси, появились Яндекс.Заправки. На первом этапе безналичной оплатой воспользуются водители таксопарков, подключенных к Яндекс.Такси, а потом и другие бизнесы, передал «КоммерсантЪ» ожидания компании, например машины курьерских служб и грузовых перевозчиков. Таксисты могут оплачивать бензин со своего лицевого счета, а таксопарки смогут выводить деньги водителям в меньших объемах, экономя на банковской комиссии, отметили в «Яндексе». Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что для продавцов партнерство с «Яндексом» интересно, но важно понимать, какое вознаграждение за услуги «Яндекса» нужно будет заплатить.

Пилот Яндекс.Заправок появился в апреле 2015 года на Украине, в партнёрстве с Приватбанком, но из-за запрета сервисов «Яндекса» украинской властью эксперимент прервался. В ноябре 2017 «Заправки» перезапустили под крылом российских Яндекс.Денег (платёжную систему на 75% контролирует российский «Сбербанк»), затем владельцы их снова заморозили, а вернулись «Заправки» в декабре 2018, уже без банка партнёра, как функция популярнейшего Яндекс.Навигатора — этим приложением пользуются 17 млн человек.