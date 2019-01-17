Один из самых известных американских техноблогеров Маркис Браунли проехался по Лас-Вегасу в переоборудованной «Яндексом» Toyota Prius и остался в восторге, это приковало экспертов и обычных зрителей. В отличие от той же связки Lyft и Aptiv, за рулем никого не было, хотя на переднем сиденье и находился инженер. Именно на эту беспилотность обратили внимание Wired, PCMag и Business Insider. А техноблог Mashable, цитируя главу отдела беспилотных автомобилей Яндекса Дмитрия Полищука, объявил, что новизна из отрасли ушла. Главный вопрос — когда появится настоящий беспилотник.