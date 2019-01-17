Беспилотник Яндекс.Такси в Лас-Вегасе стал звездой Wired, PCMag, Business Insider, Mashable


Один из самых известных американских техноблогеров Маркис Браунли проехался по Лас-Вегасу в переоборудованной «Яндексом» Toyota Prius и остался в восторге, это приковало экспертов и обычных зрителей. В отличие от той же связки Lyft и Aptiv, за рулем никого не было, хотя на переднем сиденье и находился инженер. Именно на эту беспилотность обратили внимание Wired, PCMag и Business Insider. А техноблог Mashable, цитируя главу отдела беспилотных автомобилей Яндекса Дмитрия Полищука, объявил, что новизна из отрасли ушла. Главный вопрос — когда появится настоящий беспилотник.

«Яндекс.Такси» в Лас-Вегасе: как российский беспилотник стал звездой всемирной технологической выставки — The Bell — деловые новости и аналитика

В этом году ежегодная выставка потребительской электроники CES в Лас-Вегасе стала, по выражению одного из обозревателей, крупнейшим автомобильным техношоу в мире, а его безусловной звездой стал беспилотник «Яндекса», обзор поездки на котором посмотрели за несколько дней 2 млн человек. «Яндекс.Такси» без водителя легко обыграло в глазах зрителей конкурирующую машину американской Lyft, за рулем которого на всякий …

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое