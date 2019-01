Украинский офис компании Ring, которая теперь принадлежит американскому гиганту Amazon [а в прошлом частично принадлежала Дмитрию Гришину, Mail.ru], оказался в центре скандала. Американская пресса опубликовала несколько материалов (The Information, The Intercept), в которых указывается, что сотрудники компании имели доступ к пользовательским видео [с дверных звонков], которые не имели надлежащего уровня шифрования, и могли использовать его не по назначению. Редакция AIN.UA разбиралась, так ли это. […] Судя по материалу The Intercept, источниками стали два бывших сотрудника компании […] одного из тех, кто давал комментарий The Information, уволили из компании после полугода работы. Он занимал достаточно высокую должность, но после несколько случаев обмана, компания с ним попрощалась. В результате, он обратился к прессе, оставшись негативно настроенным по отношению к компании. Схожая версия есть и у издания Mind, по словам источников которого, бывший сотрудник Ring Ukraine шантажировал компанию и не получив должного, обратился в прессу.

сотрудник Ring Ukraine, пожелавший дать анонимный комментарий, проработал в компании на должности разработчика с июня 2017 по август 2018. Отрицает обвинения, выдвинутые в американской прессе: «Мы делали приложение для операторов. Как оно работает. Чтобы проверить, насколько ИИ правильно определяет какое-то действие, ему дается тот список кадров для разбора, что и оператору. Человек знает где какое действие и для того, чтобы проверить насколько правильно учится ИИ, ему дается список без разметки, а потом сверяется. На сравнении делается выборка и мы понимаем, насколько точен ИИ или нет, а также что нужно сделать, чтобы она работала точнее.

Оператор, который работал через приложение, не знает, откуда ему пришли материалы, от кого они и так далее. Более того, он не может его себе сохранить. У него одна обычная задача — разметить на нем человека».