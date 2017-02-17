Сегодняшний #стартапдня Upside Travel использует сразу две оригинальные идеи, с каждой из которых было бы интересно.

Идея первая. Сотрудники довольно часто покупают что-то себе лично за счет компании, ну, например, выбирают рейсы и гостиницы в командировке, раз уж мы про путешествия. Да, бывает, что это отдельный человек делает, но нормальна и ситуация, когда сам выбрал, сам купил, по чеку деньги назад получил. И при такой практике человек мотивирован купить что-то получше-поудобнее-подороже хоть и в рамках бюджета, а компания хотела бы что-то как можно дешевле — противоречие и возможность для оригинального решения. Upside решение нашел: он дарит пользователю не попадающую в чек подарочную карту, пропорциональную сэкономленным деньгам. Выбрал гостиницу чуть похуже, сэкономил для родной компании $200 — $100 из них лично твои. Не смог отказаться от джакузи в номере — компания заплатит лишние $300, но ровно столько же недополучишь и ты. Кстати, если решение принимает секретарь, то предложение для него просто бомба — мучиться неудобствами за максимальную скидку будет не он.

Идея вторая. Почти все отели почти всегда стоят пустые или полупустые и готовы понижать цены ради дополнительных клиентов, если старые будут продолжать платить по-старому. Но сделать это в лоб нельзя: если где-то появится возможность покупать дешевле, то туда перейдут все, а не только новые гости. В интернете всё близко, нет дураков покупать задорого то, что можно купить дешево. Что делает для этого Upside? Во-первых, старый добрый пакет, в котором цена авиабилета смешивается с ценой демпингующей гостиницы, а скидка становится непрозрачной. Во-вторых, в нем просто нет поиска по отелю, небольшой выбор он предлагает сам, попросить что-то конкретное нельзя, схема «выбрал через booking.com, купил дешевле на upside» не пройдет.

Как это работает вместе? Пользователь вводит даты и направление поездки, класс перелета, звездность отеля и его желаемое расположение и получает 6 вариантов рейсов и 6 вариантов отелей по своим критериям, 36 вариантов путешествия. Суммарная цена за пакет действительно ниже, чем то же самое по отдельности на kayak и booking.com. Upside рисует скидку в 20%, у меня вышло скорее десять, но я из России американские билеты смотрел, что может быть не совсем релевантно. Это, конечно, не самый экономный вариант из всех вообще возможных, booking знает заметно более дешевые отели той же звездности, чем входят в шестерку Upside, во многих обстоятельствах эта разница перекроет 20%. Но если считать, что цена более-менее соответствует качеству, то они же и хуже будут, а тут можно меньше платить за идентичную услугу. И, нет, отели подсовываются не самые дорогие из формально подходящих, это не развод лохов.

В итоге, для самого командированного Upside — уникальное место, в котором можно просто заработать на поездке, а 10% стоимости билетов — вполне приличные деньги, между прочим; для его руководителя Upside — опять же уникальное место, в котором сотрудник будет сам стараться выбрать подешевле, да ещё и скидка относительно стандартных цен в 10%, отличное предложение для обоих, должно стать популярным. Для самостоятельного туриста, как видно, два бонуса из трех пропадают, остается только скидка взамен на ограниченность выбора — тут вопросов куда больше.

Что касается текущего статуса, то компания создана в 2015-ом году, работает сейчас только по поездкам из США в США, да и то не совсем полноценно — например, не умеет никаких авиабилетов кроме туда-обратно и мобильного приложения до сих пор нет. На днях получены первые инвестиции: 50 миллионов долларов по оценке в 200 миллионов, но надо учитывать, что как минимум часть этой оценки — за личность основателя, Джо Уолкер когда-то Priceline основал.