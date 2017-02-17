Понадобилось мне в Нью-Йорк по нужде. Решив, что просто вызвать такси в аэропорт недостаточно прогрессивно, я поехал в Шереметьево на каршеринге Делимобиль.

Удивление от сервиса началось сразу. При открытии машины она издаёт два длинных гудка клаксоном. На часах было 6−30 утра. Интересный нюанс — сервис, созданный с участием правительства Москвы нарушает закон Москвы «О тишине». Ну да ладно, пост не об этом. Мысленно извинился перед жителями дома, поехал.

Т.к. в Шереметьево я бываю раз 30 в год, то хорошо запомнил парковку для Делимобилей на въезде в терминал F. Вот она на фото — вчера сфотографировал.

Припарковался, взял вещи, пошёл в терминал. Списали 640р за час поездки.

Прохожу контроль на входе — звонок на сотовый.

— Вы оставили автомобиль в запрещенном месте.

— Простите, но я оставил машину на вашей фирменной парковке!

— Она с 10 декабря не работает.

— Но сегодня 15 февраля, там знаки «Делимобиля» и ни слова про какие-то изменения.

— Парковка в данном месте запрещена, вы должны переставить автомобиль на второй этаж паркинга у терминала D.

Тут мне становится немного грустно — подъезды к D стояли наглухо в почти неподвижной пробке. Девушка вежливо настаивает, иду переставлять машину. Настроение не радужное.

Подхожу к машине, пробую её открыть. Приложение в айфоне пишет «Автомобиль арендован». Я было обрадовался, что кто-то уже успел забронировать эту машину и тем самым избавил меня от траты времени. Но на всякий случай звоню в контакт-центр Делимобиля для уточнений. Оказывается нет, машина ждёт меня. Просто приложение глючит. Чтобы оператор открыл машину, надо назвать данные паспорта. У меня нет с собой внутренн„паспорта, настроение от «интеллектуальной аренды» всё плохеет. К счастью (?), вспоминаю номер паспорта и машину мне открывают.

Еду в терминал D 40 (сорок!) минут. Поток почти не двигался.

Паркую машину. Снова приходится звонить в поддержку — в приложении поездка не активировалась. Приключения не заканчиваются — у оператора не получается завершить аренду! Но на этот случай у них есть регламент. Рассказываю. Просят клиента сесть в машину через заднюю дверь и дотянуться до кнопки центрального замка на водительской двери. Вы, наверное, сейчас удивляетесь моей покорности — многие в этот момент уже послали бы Делимобиль как минимум в Домодедово. Но я имел запас времени и мне было интересно, чем всё кончится. Люблю, знаете ли, исследовать клиентский сервис и новые технологии.

Так вот. Машина наконец-то закрылась и я покидаю парковку. Дзынь. Чу, смска. «Summa 363 RUB. OOO KARSHERING RUSSIYA». С меня взяли деньги за перегон машины. Напомню краткое содержание предыдущих серий — забыли разобрать «фирменную» парковку, вернули меня в машину, с приключениями попросили её перегнать, заставили совершить несколько звонков, научили запирать Солярис с заднего сиденья и не забыли выставить за это счёт. И всё это в аэропорту, где время клиента априори ограничено вылетом.

Иду и думаю — это недоразумение. Ведь я, по сути, исправлял их косяк. Напишу в поддержку и попрошу эти деньги вернуть. Написал. Знаете, что ответили? Сейчас узнаете:

«Уважаемый клиент,

Ваш запрос на компенсацию был рассмотрен и отклоненен.

Так как вами было нарушено условие договора — за это предусмотрен штраф в размере 2000 руб.

Так как автомобиль был вами перепаркован — штраф не был наложен.

С уважением, Олег

Команда «Делимобиль""

Все компании ошибаются. Хорошую систему сервиса от плохой отличает способность признавать ошибки, исправлять их и не допускать повторения. Пока в Делимобиле этого не наблюдается.

У меня нет знакомых в этой компании, но может по вашим репостам найдутся?

Спасибо за внимание.