Московский каршеринг «Делимобиль» не убирает фирменные парковки с улиц, если они формально перестали обслуживаться. Об этом написал один из пользователей сервиса, который добирался до аэропорта Шереметьево. Вкратце поездка может сложиться так:
- Фирменные парковки могут уже не обслуживаться компанией, хотя об этом вам не скажут и с улиц их компания не уберёт.
- Если вам не посчастливилось припарковать машину именно на такой парковке, то вас попросят переставить машину. И возьмут за это деньги как ещё за одну поездку, конечно.
- Жалобу на повторное списание денег в компании рассмотрят, но ничего не вернут. Но хотя бы не оштрафуют.
Полный пересказ поездки:
Понадобилось мне в Нью-Йорк по нужде. Решив, что просто вызвать такси в аэропорт недостаточно прогрессивно, я поехал в Шереметьево на каршеринге Делимобиль.
Удивление от сервиса началось сразу. При открытии машины она издаёт два длинных гудка клаксоном. На часах было 6−30 утра. Интересный нюанс — сервис, созданный с участием правительства Москвы нарушает закон Москвы «О тишине». Ну да ладно, пост не об этом. Мысленно извинился перед жителями дома, поехал.
Т.к. в Шереметьево я бываю раз 30 в год, то хорошо запомнил парковку для Делимобилей на въезде в терминал F. Вот она на фото — вчера сфотографировал.
Припарковался, взял вещи, пошёл в терминал. Списали 640р за час поездки.
Прохожу контроль на входе — звонок на сотовый.
— Вы оставили автомобиль в запрещенном месте.
— Простите, но я оставил машину на вашей фирменной парковке!
— Она с 10 декабря не работает.
— Но сегодня 15 февраля, там знаки «Делимобиля» и ни слова про какие-то изменения.
— Парковка в данном месте запрещена, вы должны переставить автомобиль на второй этаж паркинга у терминала D.
Тут мне становится немного грустно — подъезды к D стояли наглухо в почти неподвижной пробке. Девушка вежливо настаивает, иду переставлять машину. Настроение не радужное.
Подхожу к машине, пробую её открыть. Приложение в айфоне пишет «Автомобиль арендован». Я было обрадовался, что кто-то уже успел забронировать эту машину и тем самым избавил меня от траты времени. Но на всякий случай звоню в контакт-центр Делимобиля для уточнений. Оказывается нет, машина ждёт меня. Просто приложение глючит. Чтобы оператор открыл машину, надо назвать данные паспорта. У меня нет с собой внутренн„паспорта, настроение от «интеллектуальной аренды» всё плохеет. К счастью (?), вспоминаю номер паспорта и машину мне открывают.
Еду в терминал D 40 (сорок!) минут. Поток почти не двигался.
Паркую машину. Снова приходится звонить в поддержку — в приложении поездка не активировалась. Приключения не заканчиваются — у оператора не получается завершить аренду! Но на этот случай у них есть регламент. Рассказываю. Просят клиента сесть в машину через заднюю дверь и дотянуться до кнопки центрального замка на водительской двери. Вы, наверное, сейчас удивляетесь моей покорности — многие в этот момент уже послали бы Делимобиль как минимум в Домодедово. Но я имел запас времени и мне было интересно, чем всё кончится. Люблю, знаете ли, исследовать клиентский сервис и новые технологии.
Так вот. Машина наконец-то закрылась и я покидаю парковку. Дзынь. Чу, смска. «Summa 363 RUB. OOO KARSHERING RUSSIYA». С меня взяли деньги за перегон машины. Напомню краткое содержание предыдущих серий — забыли разобрать «фирменную» парковку, вернули меня в машину, с приключениями попросили её перегнать, заставили совершить несколько звонков, научили запирать Солярис с заднего сиденья и не забыли выставить за это счёт. И всё это в аэропорту, где время клиента априори ограничено вылетом.
Иду и думаю — это недоразумение. Ведь я, по сути, исправлял их косяк. Напишу в поддержку и попрошу эти деньги вернуть. Написал. Знаете, что ответили? Сейчас узнаете:
«Уважаемый клиент,
Ваш запрос на компенсацию был рассмотрен и отклоненен.
Так как вами было нарушено условие договора — за это предусмотрен штраф в размере 2000 руб.
Так как автомобиль был вами перепаркован — штраф не был наложен.
С уважением, Олег
Команда «Делимобиль""
Все компании ошибаются. Хорошую систему сервиса от плохой отличает способность признавать ошибки, исправлять их и не допускать повторения. Пока в Делимобиле этого не наблюдается.
У меня нет знакомых в этой компании, но может по вашим репостам найдутся?
Спасибо за внимание.
Добавить 3 комментария
Не убрали таблички с парковки — косяк делимобиль.
Некомпетентность водителя — косяк водителя.
делимобиль ещё та шарага, это было понятно еще при скандале с машинами без КАСКО, странно что кто-то ещё хочет иметь с ними дело
как написал один друг:
«Клиент не только всегда мудак, но и прав»
поэтому делимобиль снова накосячил :) и делать ничего не хочет. надо было извиниццо, убрать таблички и написать об этом в новостях.