«ВКонтакте» интегрирует в свое мобильное приложение крупные сервисы заказа такси «Яндекс.Такси» и Gett, и пользователи соцсети смогут заказать автомобиль, не выходя из ВК. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, которые близки к компании.
ВК повторяет путь Facebook — американская соцсеть уже предоставила возможность своим пользователям вызывать такси Uber с помощью Messenger (и это только один из интегрированных «Фейсбуком» сервисов). В январе 2016 стало известно, что в 2014 году FB запатентовал функцию для поиска попутчиков, похожую на сервис BlaBlaCar, однако пока не запустил ее.
Для Mail.ru Group это уже вторая интеграция такси в свои продукты. В ноябре 2016 года заказ Uber стал доступен в Maps.me. Бизнес-модель работает как CPA-партнёрка, где Maps.me получает комиссию за каждый заказ.
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Что-то мне подсказывает, что если человек достаточно продвинут для заказа такси через приложение, то он осилит и установку отдельного аппа яндекса или гетта. С трудом верится, что они внутрь вконтактика вкрячат полноценный функционал, включая карту с отображением автомобилей.