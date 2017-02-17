«ВКонтакте» интегрирует в свое мобильное приложение крупные сервисы заказа такси «Яндекс.Такси» и Gett, и пользователи соцсети смогут заказать автомобиль, не выходя из ВК. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, которые близки к компании.

ВК повторяет путь Facebook — американская соцсеть уже предоставила возможность своим пользователям вызывать такси Uber с помощью Messenger (и это только один из интегрированных «Фейсбуком» сервисов). В январе 2016 стало известно, что в 2014 году FB запатентовал функцию для поиска попутчиков, похожую на сервис BlaBlaCar, однако пока не запустил ее.

Для Mail.ru Group это уже вторая интеграция такси в свои продукты. В ноябре 2016 года заказ Uber стал доступен в Maps.me. Бизнес-модель работает как CPA-партнёрка, где Maps.me получает комиссию за каждый заказ.