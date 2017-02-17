Heatstreet распространила наблюдения пользователей Twitter (русский перевод в RNS) о том, что сервис ограничивает видимость некоторых аккаунтов. Twitter скрывает аккаунты на 12 часов и читать их могут только подписчики, за публикацию слов «негр», «отсталый» [сказано о производителе игр], «предатель США» [о политике].

RNS перевел сообщение от Twitter ограниченному пользователю:

«Создание безопасного пространства для того, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, является ключевым фактором для сообщества Twitter. Если будет обнаружено поведение, нарушающее правила Twitter, некоторые функции аккаунта будут ограничены. Мы обнаружили потенциально оскорбительное поведение на вашем аккаунте, теперь только ваши подписчики смогут следить за вашей активностью в Twitter в течение времени, указанного ниже. Ваш аккаунт будет полностью восстановлен через 12 часов (в сообщении указан таймер с отчетом времени. — RNS)», — следует из сообщения, которое получили пользователи сети, попавшие под временные ограничения.