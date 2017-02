Heatstreet распространила наблюдения пользователей Twitter (русский перевод в RNS) о том, что сервис ограничивает видимость некоторых аккаунтов. Twitter скрывает аккаунты на 12 часов и читать их могут только подписчики, за публикацию слов «негр», «отсталый» [сказано о производителе игр], «предатель США» [о политике].

>automatically get limited cause I said retard

I'm just considering leaving Twitter, fuck them pic.twitter.com/2NZpOPmlo2

— 🇺🇸 Drybones ム🗽💀 (@Drybones5) February 14, 2017