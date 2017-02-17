Основатель Grishin Robotics и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин обсудил условия развития робототехники со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Володин предложил Гришину войти в новый формирующийся Совет при Председателе Госдумы по развитию цифровой экономики, согласно информации на официальном сайте нижней палаты парламента РФ. В декабре 2016 года основатель Grishin Robotics впервые предложил разработать закон о робототехнике и создать Единый государственный реестр роботов, а 13 февраля 2017 Володин поддержал его инициативу.
«Если потолок роста для традиционных отраслей экономики можно просчитать, то в случае с такими отраслями, как робототехника, это невозможно. В связи с этим создаваемый Совет должен стать экспертной площадкой в сфере законодательного регулирования динамично развивающихся отраслей», — рассказал Володин на встрече.
На встрече со спикером Гришин отметил, что Россия может стать первой страной, где разработают закон о робототехнике и начнут регулировать отношения между человеком и роботом. Этот шаг, по его мнению, привлечет инвестиции в этот сектор.
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вот в чомчом я, может, не понимаю, а о роботах вроде как представление имею. И о мозгах и алгоритмах принятия решений и об исполнительных механизмах и о существующих датчиках. О ботах (т.к. виртуальных какихто автоэкзешниках) видимо, также. В общем виде, вся эта индустрия достаточно чотко структурирована, большинство компонентов стандартизированы и составляют гармонизированные по массо\габаритомощностям линейки, что значительно ускоряет и упрощает процессы создания.
В целом — достаточно уже понятная индустрия, все проблему уже в большей степени, не в ориентации или равновесии или скорости обработки данных, а в большей степени в компактной гавицапе, которая даст возм. выйти в более широкое пространство для операций, что повлечет след. этап средств связи, новые задачи тп. итд.
Но вот нафига закон — понять не могу. Ну не могу и не могу.
И главное, должны ли в обсуждении данного закона принмать участие сами боты? Или обсуждающие будут обсуждать, зарегившись при помощи каптчи?
И сможет ли бот, преодолевший каптчу, принимать участие в дискуссии, уже как не бот?
И если сможет, то не стоит ли законодательно запретить попытки машинно крякнуть каптчу в общих случаях, дабы всегда иметь возможность отделить людей от ботов? Ведь если появится такой бот, неотличимый от законодателя, то новый Тьюринг, который выдумает новый тест — может и не появиться? А вышеназванные соавторы закона, при всем уважении, не Тьюринги.
Вот что крайне важно.