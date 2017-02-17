Основатель Grishin Robotics и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин обсудил условия развития робототехники со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Володин предложил Гришину войти в новый формирующийся Совет при Председателе Госдумы по развитию цифровой экономики, согласно информации на официальном сайте нижней палаты парламента РФ. В декабре 2016 года основатель Grishin Robotics впервые предложил разработать закон о робототехнике и создать Единый государственный реестр роботов, а 13 февраля 2017 Володин поддержал его инициативу.

«Если потолок роста для традиционных отраслей экономики можно просчитать, то в случае с такими отраслями, как робототехника, это невозможно. В связи с этим создаваемый Совет должен стать экспертной площадкой в сфере законодательного регулирования динамично развивающихся отраслей», — рассказал Володин на встрече.

На встрече со спикером Гришин отметил, что Россия может стать первой страной, где разработают закон о робототехнике и начнут регулировать отношения между человеком и роботом. Этот шаг, по его мнению, привлечет инвестиции в этот сектор.